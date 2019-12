Mads Gilbert om luftambulansedramaet: - Den velfungerende norske luftambulansen er plukket fra hverandre

Etter at snøen la seg i Tromsø, var det tirsdag kveld juleavslutning for Tromsø AkuttMedisinske Studentforening (TAMS) på Universitetet i Tromsø. Nærmere tretti studenter møtte opp for å tradisjonen tro høre klinikkoverlege Mads Gilbert holde foredrag og lese «Piken med svovelstikkene». Samtidig står flere av Babcocks ambulansefly fortsatt på bakken.

Situasjonen var noe av det først klinikkoverlegen adresserte overfor de ferieklare studentene.

– Vi har et hektisk liv nå, fordi vi sloss for en sterk offentlig luftambulanse, sa Gilbert til de fremmøtte.

Olav Olsen

– Luftambulansen er plukket fra hverandre

Helgen 7. og 8. desember stod fem av Babcocks elleve fly på bakken. Mandag satte både Helse Nord og Luftambulansetjenesten krisestab. Tirsdag sa Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten i Norge, at Babcock fortsatt arbeider med å finne en løsning, og at det settes inn fem ekstra fly for å bedre situasjonen. Tre fly skal hentes inn fra Sverige og det blir satt inn to kommersielle jetfly, der det ene alt er i drift, og det andre hentes inn torsdag.

Gilbert kom løpende til juleavslutningen direkte fra sykehuset. Han sier situasjonen fortsatt er vanskelig.

– Den er vanskelig. Vi har for lite ressurser. Alle gjør så godt de kan. Jeg er ikke tvil om at Babcock gjør det de kan, men den svært velfungerende norske luftambulansen er plukket fra hverandre, sier klinikkoverlegen.

Vil jobbe med akuttmedisin

Medisinstudent Remi William Scott (23) var også tilstede på juleavslutningen. Han jobber i disktriktsambulansen og går fjerde året på medisin ved Universitetet i Tromsø.

Han ser for seg et yrkesliv innenfor akuttmedisin og har foreløpig ikke latt seg skremme av steile fronter og dårlig beredsskap.

Olav Olsen

Scott sier han synes luftambulanseproblemene har gått fra et system som tilsynelatende fungerte, til et system som ikke fungerer tilfredsstillende etter at Babcock overtok ansvaret.

– På papiret skrytes det av over hundre prosent beredskap. Da er det rart at det er såpass mye negative tilbakemeldinger fra de som står midt i det, sier han.

Medisinstudenten har lagt merke til oppslag om piloter som frykter å gå på jobb og leger som kjenner på høyt press.

– Da kan man stille spørsmål om det ikke bør bli statlig overtakelse når problemene har vedvart over såpass lang tid med privat leverandør, sier Scott.

Helse Nord: - Deler av tjenesten kjenner seg ikke igjen

Flere medier meldte denne uken at Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hadde registrert en «betydelig økning» i registrerte forsinkelser. Avvikstallet var oppe i 286.

I en pressekonferanse tirsdag ettermiddag informerte fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord om at alle akuttoppdrag det siste døgnet var håndtert, og at han har bedt om en redegjørelse fra UNN om innholdet i de 286 registrerte hendelsene.

– Vi går gjennom de rapporterte hendelsene i detalj, og vil komme med korrigeringer hvis de ikke stemmer, sa Tollåli.

Han mente også at deler av miljøet rundt luftambulansetjenesten i nord ikke kjenner seg igjen i medienes skildringer av ambulanseflykrisen.

– Jeg vet det har vært reaksjoner fra andre deler av tjenesten som kanskje ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene som er lagt ut i det offentlige rom, sa han.

Olav Olsen

Hendelser, ikke avvik

– Helse Nord og Luftambulansetjenesten har uttalte at de ikke har hatt kjennskap til de 286 avvikene som ble omtalt i går?

– Det er ikke avvik, det er hendelser. Det er en misforståelse. Grunnen til at Helse Nord og Luftambulansetjenesten ikke har visst om disse er at det er vi som sitter med koordineringsansvaret, svarer Mads Gilbert.

Han presiserer at det dreier seg om forsinkelser.

– Det vi vet er at det er 286 registrerte hendelser. Det betyr stort sett at det er 286 tilfeller av pasienter som har blitt overført til en annen transportmåte, byttet logistikkløsning og ofte blitt forsinket.

Gilbert påpeker at for hver dag som går øker risikoen for at noen skades eller at liv går tapt.

– Selvfølgelig skal det være jetfly i Tromsø!

Fra de to akuttmottakene i Finnmark, Hammerfest og Kirkenes, er det henholdsvis syv og ti timers kjøring til nærmeste sykehus med spesialiserte funksjoner, UNN i Tromsø. Ambulansefly er den raskeste transportmetoden fra flyplassene i de mindre byene.

Gilbert sier at også manglende jetfly i Tromsø går utover beredskapen i hele landsdelen, inkludert Svalbard.

– Selvfølgelig skal det være et ambulanse-jetfly fast stasjonert i Tromsø! Vi flyr skummet melk og turister med jetfly til Svalbard, mens alvorlig syke og skadde skal flys med propellfly med begrenset kapasitet, eller vi må vente i timer på jetfly fra Oslo eller Sverige.