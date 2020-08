Det ble Norges største skoleutbrudd. Smittejeger mener utbruddet gir ny innsikt om barns rolle i smittespredningen.

Et smittevarsel ved Sagdalen skole på Strømmen i slutten av juni utløste en smittejakt. Det ga Lillestrøms smittevernteam mye å gjøre. Aftenposten var på besøk da kommuneoverlege Bettina C. Fossberg og andre ansatte jobbet for fullt for å få kontroll over situasjonen. Stein Bjørge