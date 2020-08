Bent Høie med klar oppfordring om store hjemmefester: – Jeg håper folk lar være

Festbråk i helgen til tross: Utestedene landet rundt må fortsette å stenge kranene ved midnatt.

Sofienbergparken rundt midnatt lørdag. Torgeir Strandberg

16. aug. 2020 18:26 Sist oppdatert nå nettopp

Denne helgen var det forbudt å servere alkohol etter midnatt. Søndag viste politiets logger at det har vært mye festbråk mange steder i landet. Frustrerte naboer har meldt om forstyrrelse av natteroen flere steder.

Natt til lørdag var det for eksempel store ansamlinger på Torgallmenningen i Bergen. «Dette minner mer om Magaluf», sa en innsatsleder i politiet.

Likevel sier helseminister Bent Høie (H):

– Det er all grunn til å tro at summen av all festingen er mindre med enn om skjenkestoppet ikke hadde vært innført. Det er betydelig færre folk ute, sier han til Aftenposten.

– Vanskelig å holde kontroll

– Basert på de erfaringene vi nå har fra Norge og utlandet, vil antall smittetilfeller bli kraftig redusert med et slikt tiltak. Selv om utestedene har gjort en kjempejobb, har utfordringen vært at det er vanskelig å ha kontroll på utestedene så sent på kvelden.

I Norge stenger kranene nå tre timer tidligere enn normalt, ved midnatt. I Danmark kan barer, kafeer og restauranter nå holde åpent til klokken 2, men de kan ikke slippe inn nye gjester etter klokken 23.

– Det er verdt å merke seg at nattklubber og diskoteker i Danmark fortsatt ikke har åpnet opp, understreker Høie.

Bent Høie Jan Tomas Espedal

– Ikke gjør det!

Bråket i helgen har primært vært knyttet til hjemmefester, meldte politiet flere steder i landet. Natt til søndag fikk oslopolitiet rundt 60 meldinger om bråk fra hjemmefester. Tallet er litt høyere enn det vanligvis er på en kveld og natt med godt vær, men ikke ekstremt høyt, ifølge operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

Da Aftenpostens reporter var ute i Oslo lørdag kveld, var det lite festing i parkene.

Høie ser ingen grunn til å revurdere skjenkestoppet ved midnatt. Han er mer bekymret for omfanget av hjemmefester og kommer derfor med en pekefinger til dem som inviterer mange gjester til fest:

– Ikke gjør det! På denne type hjemmefester, med mange folk og mye alkohol, er det vanskelig å holde 1-metersregelen. Jeg håper folk lar være, sier Høie.

– Snakker du da også om fester med færre enn 20 deltagere?

– Det gjelder fester med mye alkohol og så mange mennesker at det er vanskelig å holde en meters avstand. Vi har gitt et råd om ikke å ha mer en 20 sammen hjemme, men det forutsetter at det uansett skal være mulig å holde en meters avstand til dem en ikke bor sammen med. De færreste bor slik at det er mulig å ha så mange som 20 på fest og samtidig holde en meters avstand.

En hjemmefest i Bergen natt til lørdag. Paul S. Amundsen

Mindre vold og taxikø-krangling

Av de rundt 60 festene oslopolitiet fikk klager på natt til søndag, dro de til underkant av ti av dem. Stort sett har politiet ikke kommet til fester med over 20 personer, som er myndighetenes anbefaling. Men:

– Selv om det ikke alltid er mange personer samlet, er smittevernrutinene relativt slappe på en fest med alkohol, sier Gulbrandsen.

Når politiet kommer og ber festen roe seg, lytter de aller fleste til det.

Med de nye skjenketidene har politiets oppdrag på natten endret seg, forteller operasjonslederen.

– Det er helt klart blitt mindre vold på utesteder og krangling i taxikøene. Vanligvis er det slike oppdrag vi har frem til klokken 2 og 3.

Konkursfrykt

For utelivsbransjen ser det nå mørkt ut, fastslår kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad.

– I sommer har vi hatt en liten pustepause, men nå går det mot en bråstopp. Mange har klart seg frem til nå, men med nye skjenketider er det mange som ikke lenger klarer å holde åpent. Konsekvensene er dramatiske, sier hun.

En fersk undersøkelse fra HNO Reiseliv viser at nesten halvparten av serveringsbedriftene og utestedene rundt om i landet regner med omsetningstap som følge av skjenkestopp ved midnatt. Mange av dem tar høyde for at omsetningen halveres. Habbestad mener det er viktig at bedriftene kompenseres når slike titak iverksetes.

Undersøkelsen ble sendt ut i forrige uke, like etter at de nye skjenketidene ble vedtatt. 600 av NHO Reiselivs medlemmer har svart på undersøkelsen.

Habberstads oppfordring er å måle om smittervenstiltaket faktisk har effekt.

– Vi bestrider ikke at tiltaket er viktig. Ingen er interessert i en ny oppblomstring av koronasmitte. Men tiltakene må være treffsikre, og de må måles fortløpende. Hvis dette bare fører til flere undergrunns-nachspiel, så har man ikke oppnådd noe når det gjelder smittevern, sier hun.

I undersøkelsen kommer det også frem at nesten en av fire serveringsbedrifter frykter konkurs.

Ny vurdering i september

Bent Høie deler Habberstads bekymring.

– Men sannsynligheten er stor for at det samme hadde skjedd om skjenkestoppen ikke hadde vært innført. Vi har hele veien sagt at liv og helse er viktigst. Det er naturlig at det vil være tiltak som får negative følger for bransjen, men hensynet til smittespredning må gå foran, sier Høie.

Han mener konsekvensene av å miste kontroll trolig vil være mye mer dramatiske for næringen.

I begynnelsen av september vil det bli tatt en ny vurdering av smitteverntiltakene som er innført. Skjenketidene blir også tema da.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding