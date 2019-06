Røde Kors har opprettet krisesenter på Askøy – ingen har tatt kontakt

– Jeg er litt overrasket, medgir leder for Frivillighetssentralen Åse Hamre til NTB.

Tirsdag ettermiddag gikk de sammen med Røde Kors om å opprette et senter for folk som er blitt syke. Hit kan de henvende seg for å få hjelp til nødvendigheter som å få brakt inn rent vann, matlaging og hundepass. Tilbudet er blitt lagt ut på flere nettsider samt lokale oppslagstavler.

– Men jeg vet ikke om de som har blitt syke, har fått med seg tilbudet, sier Hamre.

Utenfor Askøy rådhus holder Anne Hilleren og Cecilie Bekkenes fra Røde Kors' beredskapsutvalg vakt. Men foreløpig har det altså vært rolig.

Anne Hilleren ble selv smittet av Campolybacter-bakterien i drikkevannet i forrige uke.

– Jeg lå i flere dager før det første kokevarselet kom, sier hun til NTB.