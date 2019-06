Åsne Seierstad, som har skrevet bok om de to søstrene fra Bærum som knyttet seg til Den islamske staten (IS), er veldig glad for å høre at kvinnene og barna deres er funnet i live i Syria. Selv har hun ikke hatt kontakt med søstrene, men har fått indikasjoner på at de fremdeles var i live for noen måneder siden.

Hun mener norske myndigheter nå må ta ansvar for de to søstrene, spesielt av hensyn til barna deres.

– Jeg tenker at Norge må ta ansvar for norske barn i Syria, og da går det ikke an å hente hjem bare barna, sier hun.

Aftenposten avslørte mandag at begge de to søstrene er i live i Syria. Vi møtte dem i den overfylte flyktningleiren Al-Hol i det krigsherjede landet. Etter at de forlot Norge har begge vært gift med IS-krigere, og fått barn som de nå ønsker å ta med til Norge.

– Vi må prioritere å hente hjem de med barn

Seierstad ga i 2016 ut boken om de to norsksomaliske søstrene som vokste opp i Bærum. Begge forlot Norge i 2013, da søstrene var 16 og 19 år gamle. I Syria endte de opp med å knytte seg til IS.

Forfatteren frykter at traumene de to søstrenes barn har vil bli dypere og mer skadelig hvis de blir sittende lenge i flyktningleiren Al-Hol i Syria. Hun stiller seg undrende til hva alternativet er.

– Hvor lenge ser vi for oss at de kan sitte i den leiren? Norge har ressurser, fagfolk og et mottaksapparat som kan ta imot disse barna. Det er viktig å få hjem barna så fort som mulig, vi må prioritere å hente hjem de med barn.

Krever handling fra regjeringen

Byen Baghouz i Syria var den siste IS-bastionen. Den yngste søsteren, «Leila», sier de kom seg ut 21. mars i år. Det er bare to dager før den amerikanskstøttede militsen Syrias Demokratiske Styrker erklærte at de hadde tatt hele Baghouz og nedkjempet IS.

– Hva tenker du om at de var blant de siste som ble hentet ut av Baghouz?

– Det kan bety at de har vært blant dem som var mest overbeviste, at de har trodd veldig på det de har gjort. Men vi vet ikke hvor frivillig de har kunnet handle der nede, sier Seierstad.

– Dette ansvaret hviler på regjeringen.

«Leila» vil ikke kommentere hva søstrene nå mener om IS.