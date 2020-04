Regjeringen har varslet EU om mulig videreføring av grensekontroll til over sommeren

RETTELSE: Justisdepartmentet opplyser at brevet til EU er et forhåndsvarsel, og at de ikke har endelig besluttet om den skal vedvare til over sommeren.

Brevet ble sendt 14. april.

Dette er også omtalt i Stortingets EØS-oversikt, der fremkommer at «norsk grensekontroll videreføres etter 15. mai». Justisdepartementet opplyser i en e-post til Aftenposten at dette «ikke er helt korrekt».

«Det er ikke avgjort om Norge skal forlenge i 90 dager, men Justis- og beredskapsdepartementet har sendt brev til EU slik at vi kan gjøre det etter 15. mai hvis vi ønsker», skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i en e-post.

Grensekontrollen vil gjelde på alle flyplasser, ved havner og langs landegrensene.

«Det er nå ikke mulig å forutse med sikkerhet hvordan spredningen av covid19-viruset vil utvikle seg i Norge eller i EU de neste månedene. Det nåværende anslaget fra Folkehelseinstituttet er at epidemien vil nå en topp i Norge mellom mai og oktober. Det må følgelig legges til grunn at mange av de gjeldende tiltakene for å begrense og bekjempe spredningen vil vedvare over tid», heter det i brevet.

Norge er en del av Schengen-samarbeidet, som vanligvis innebærer at innbyggerne i disse landene fritt kan krysse grensene.

I mars ble det innført grensekontroll med Heimevernet-soldater langs grensen for å begrense smitte. Dette innebærer at utlendinger uten opphold i Norge skal bortvises på grensen for å redusere koronasmitte i befolkningen, og alle som har vært i utlandet må nå i karantene i 14 dager.

Saken oppdateres.