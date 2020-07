To gutter ranet med pistol av 17-åringer i Sandnes

To unge gutter skal rundt midnatt ha blitt ranet med pistol av to andre gutter i Sandved i Sandnes. To 17-åringer er pågrepet.

NTB

Nå nettopp

Politiet rykket ut med flere patruljer da de ved midnatt fikk melding om to gutter som var truet med pistol og tvunget til å gi fra seg eiendeler. De to ble ikke fysisk skadd under hendelsen.

Sørvest politidistrikt opplyser at de to ranerne ble gjenkjent og at de har pågrepet to 17-åringer som er mistenkt i saken. De anmeldes for ranet og er overlatt til sine foreldre.