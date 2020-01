Kinesisk ektepar er «virusfast»: Ber om å få bli i Norge til Wuhan-viruset er under kontroll

I en nøkternt innredet leilighet på Skillebekk i Oslo har Yangqin Gao og Wenlong Zhang de siste ni månedene vært på besøk hos datteren Jenny Hu.

Hu kom til Norge fra Sverige i 2012, og driver en restaurant i Oslo sentrum. Dette er tredje gang foreldrene besøker henne. Denne gangen har de fått et spesielt foreldrebesøksvisum, som gir lovlig opphold i ni måneder.

Visumet går ut 6. februar. Datteren Hu har kjøpt returbilletter til dem 4. februar. Men nå ber Hu og foreldrene om at foreldrene skal slippe å dra hjem.

Byen de bor i er nemlig stengt for innreise på grunn av den høye faren for Wuhan-smitte.

Fakta: Dette er Wuhan-viruset Et hittil ukjent coronavirus, kalt 2019-novel coronavirus (2019-nCoV), har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina.

Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked i Wuhan, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr. Det er bekreftet at viruset kan smitte mellom mennesker.

Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del er blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste.

Siste oppdateringer rapporterer om en inkubasjonstid fra 2 til 12 dager med gjennomsnitt på 7 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset. Kilde: fhi.no

Risikerer å måtte bli værende i Shanghai

– De er gamle. Jeg er redd for at de skal bli syke, sier Jenny Hu.

Wuhan-utbruddet har de siste ukene spredt seg svært raskt. Ifølge NTB er over 4500 tilfeller av sykdommen bekreftet i Kina, og viruset er også påvist hos mennesker i en rekke andre land, blant annet Frankrike.

Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik ved Norges arktiske universitet, har tidligere uttalt til Aftenposten at de fleste som har dødd av Wuhan-viruset ser ut til å være eldre eller svekket av annen sykdom.

Byer med tilsammen over 50 millioner innbyggere er isolert i forsøket på å hindre spredning.

Wuhan, der viruset først ble kjent, har 11 millioner innbyggere og ligger en kjøretur på rundt ni timer vest for kystbyen Shanghai. Foreldrenes hjemby Zhoushan ligger fire timers kjøretur sørvest for Shanghai.

Hu forteller at det er høy smittefare i Zhoushan. Kinesiske myndigheter har stoppet all trafikk inn til byen.

– Vi er redde for smitte. Vennene våre sier at vi ikke bør reise hjem. Og hvis vi reiser, kommer vi oss heller ikke dit vi bor. Vi må bli værende i Shanghai hvor vi ikke noe sted å bo. Det blir dyrt, sier Wenlong Zhang.

Zhang har alderspensjon. Paret får ellers økonomisk hjelp fra datteren.

Søker opphold på humanitært grunnlag

Fredag kontaktet familien advokat Trond Olsen Næss hos advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson for å få juridisk bistand.

– Dette er mennesker som er opptatt av å ikke gjøre noe ulovlig. Normalt blir ikke slike oppholdstillatelser forlenget, og de har et ønske om å følge reglene. Men de ber om å få bli her lenger på humanitært grunnlag, basert på situasjonen i Kina slik den er nå, sier Næss.

Han har tatt kontakt med justisdepartementet på vegne av familien, og har oppfordret familien til å søke om forlengelse.

– Spørsmålet er om norske myndigheter kan oppfordre ikke-nordmenn til å reise tilbake til områder som utenriksdepartement ikke anbefaler nordmenn å reise til, sier Næss.

UDI: Følger nøye med på utviklingen

På spørsmål om hvordan UDI forholder seg familiens problemstilling, svarer UDI at det ikke gir automatiske visumforlengelser.

I en e-post skriver avdelingsdirektør i Oppholdsavdelingen, Karl Erik Sjøholt:

«Utbruddet av Coronaviruset gjør ikke at kinesere som oppholder seg i Norge med ulike visum, automatisk får forlenget disse. Utenriksdepartementet fraråder per i dag kun å reise til Hubei-provinsen, ikke resten av Kina. UDI følger nøye med på utviklingen, og vi ber om at man følger med på nettsidene våre for oppdateringer».

Ifølge UDI har kinesiske personer i Norge selv ansvar for å komme seg tilbake innenfor visumfristen.

«Dersom man har returbillett til en flyplass som er stengt, må man kontakte reiseselskapet og booke om billetten slik at man kan fly til en annen flyplass. Vi forstår at dette kan medføre ulemper, men det er svært viktig at de det gjelder forholder seg til datoene i det visumet som de har fått utstedt», skriver Sjøholt.

Familien på Skillebekk håper likevel norske myndigheter vil la dem bli. Etter at Jennys Hus bror døde, er foreldrene hennes eneste familie.

– Alt vi vil er at de skal få være her til viruset er under kontroll. Vi leser i nyhetene, og bekymrer oss for hva som kan skje dersom de må dra tilbake nå, sier Hu.