Det ble skrevet ut 24 bøter for mobilbruk uten handsfree og to gebyrer for ikke å bruke setebelte

En sjåfør ble anmeldt, da han ikke hadde gyldig førerkort.

Kontrollen varte fra kl. 15.13 til kl. 17.08 ved Jar bro i Bærumsveien, der trafikken går jevnt i denne perioden på dagen.

– Det var overraskende mange som kjørte uten å bruke handsfree. 24 personer på to timer er mye, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten.

Han opplyser at de 24 bilførerne fikk forenklet forelegg for ikke å bruke handsfree. Alle må punge ut med 1700 kroner. I tillegg vanker det to prikker på førerkortet.

Førerne som ikke brukte bilbelte må betale 1500 kroner hver til statskassen.

Vedkommende som kjørte uten gyldig førerkort må ut med 8000 kroner.