Den 75 år gamle joggeren ble truffet i hofta og overlevde skyteepisoden natt til 29. november i fjor. 48-åringen fikk panikk og gjemte seg i skogen etter skytingen, men ble funnet etter en omfattende politiaksjon.

Han nekter straffskyld, men har tidligere vedgått at det var han som skjøt. I avhør har mannen sagt at han trodde det var en rev han skjøt på, men har senere endret forklaring til at det måtte ha vært et rådyr.

Aktor i saken ba om tolv års fengsel.

Saken oppdateres.