Allerede ved 14-tiden var det tett trafikk på hovedveiene ut fra Oslo. Det er ikke uvanlig på en fredag, men nå er det altså pinseutfart.

– Utfarten er som vanlig i pinsen, sier Mette Brunæs i Statens vegvesen, Veitrafikksentralen.

– Det betyr at det er kø ut fra Oslo sentrum, som står til godt forbi Asker og ned mot Drammen, sier hun til Aftenposten ved 17-tiden fredag.

Også på E6 nordover fra Oslo er det mye trafikk, men ikke så mye som på E18.

Stein J. Bjørge

Anbefaler å holde seg på hovedveiene

Etter et trafikkuhell ved Ryen tidligere fredag ettermiddag er det ifølge Brunæs nå ingen hindringer for trafikken på hovedveiene.

– Med så mye trafikk, anbefaler du folk å bruke alternative veier?

– Nei. Jeg ville holdt meg på hovedveien. Det er uansett mange som velger de mindre veiene, og som kjenner disse godt.

– Hvor lenge vil trafikken være så tett som den er nå?

– I hvert fall til klokken 19. Skulle det oppstå uhell, kan det bli mer.

– Hvilket råd har du til sjåførene?

– Følg med på veien og trafikken. Ikke bytt fil ofte. Jeg kjører mye på E18 selv og erfarer at trafikken i de to filene sydover går nokså like raskt, sier Brunæs.