Mann siktet for terrorforbund skal ha blitt religiøs etter knivstikking

Etter den traumatiske opplevelsen skal han ha endret seg og blitt opptatt av religion, sier flere kilder i det somaliske miljøet til Varden.

Mannen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) torsdag og siktet for terrorforbund. Dagen etter ble han i Oslo tingrett fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, slik politiet ba om.

Terrorforbund innebærer at flere samarbeider om å planlegge eller forberede terrorhandlinger. Dette har en strafferamme på ti års fengsel.

Varden får bekreftet at grunnlaget skal være at PST mener han skal ha spredd informasjon til andre om hvordan man sverger troskap til IS. Han skal også ha gitt råd til en person som skal ha gitt uttrykk for at han planla en terroraksjon.

– Min klient stiller seg helt uforstående til siktelsen, og erkjenner ikke straffskyld, sier hans forsvarer Knut-Ole Bakke Hansen.

Radikaliseringen skjedde ifølge kildene etter et opphold i Egypt og et annet asiatisk land, trolig Indonesia eller Malaysia.

23-åringen er ifølge Varden den tredje fra det somaliske miljøet i Grenland som knyttes til terror. Djibril Abdi Bashir ble i 2016 dømt for terrormedvirkning og en annen mann fra miljøet ble drept i Syria.

23-åringen fikk i 2016 samfunnsstraff da han ble dømt for besittelse av 15 gram av det narkotiske stoffet MDMA.