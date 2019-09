Sofie krever oppreisning fra VG etter Bar Vulkan-saken

Advokaten til Sofie, Knut-Asbjørn Solevåg, bekrefter at det nå er sendt et formelt krav til VG etter Bar Vulkan-saken.

Saken sammelignes med Erik Schjenken-saken mot Dagbladet, ifølge Dages Nærigsliv.

Solevåg vil ikke tallfeste kravet overfor avisen, men Solevåg bekrefter at utgiftskravene er konkretisert i brevet til VG.

– Etter samtaler mellom meg og stabssjef Øyvind Næss i VG har vi blitt enige om å gjennomføre et møte i nærmeste fremtid. Jeg kan bekrefte at en redegjørelse, med krav på dekning av kostnader og et krav med oppreisning er sendt til VG, sier han til Dagens Næringsliv.

Startet i ferbuar

Saken startet i februar i år, da VG publiserte en sakn om at det var sendt et varsel til Arbeiderpartiet om at Trond Giske danset tett med en kvinne i 20-årene på Bar Vulkan i Oslo.

I VG ble kvinnen sitert på at «så ble det litt mye».

Noen uker senere publiserte TV 2 et intervju med Sofie der hun fortalte at hun ikke ønsket å medvirke i VGs artikkel om videoen, og at hun hadde gitt både VGs journalist og VGs redaktør beskjed om dette.

Sammenlignes med Schjeken-saken

Advokat Solevåg viser til Erik Schjenken-saken. I dommen kommer det frem at Schjenken opplevde seg maktesløs fordi han ikke kunne ta til motmæle mot avisens dekning over lang tid.

På spørsmål om hvorfor Sofie ønsker oppreisning svarer han at saken har vært en stor påkjenning for henne.

Etter en omfattende intern gjennomgang, beklaget VG onsdag 27. mars behandlingen av Sofie. I ettertid har flere reagert på at VG gikk ut med upublisert materiale i sin evalueringsrapport.

Sofie har klaget VG inn for Pressens faglig utvalg, som skal behandle saken onsdag denne uken. I sitt svar til klagen konkluderer VG med at de er enige med Sofie i at avisen har brutt god presseskikk. Partene er likevel uenige på flere punkter.

Saken har ført til flere endringer i avisen. Flere tiltak er listet opp i VGs egen evalueringsrapport. Blant annet skal all bruk av anonyme kilder avklares på redaktørnivå.

Gard Steiro, sjefredaktør og administrerende direktør i VG, ønsker ikke å kommentere oppreisningskravet overfor Dagens Næringsliv.

– Hvis vi har en dialog med advokat Solevåg, så har vi den direkte med ham, sier Steiro til avisen.