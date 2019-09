Dårligste hvalfangst på 20 år

Det ble til sammenligning fanget 454 hval i fjor. Kvoten er på 1.278 dyr, det samme som året før, skriver NRK.

Den lave fangsten skyldes lav etterspørsel av hvalkjøtt.

– Det er vanskelig med omsetning av hval nå. Det gjør at fangerne velger bort hvalfangst til fordel for annen fiskeri, der de tjener veldig godt, sier formann Truls Soløy i Norges Småkvalfangerlag.

I 1982 innførte Den internasjonale hvalfangstkommisjonen et såkalt moratorium, det vil si en pause, for hvalfangst. Etter dette fikk også vågehvalen sterkest mulig beskyttelse under Konvensjonen for internasjonal handel med truede arter (CITES). Det betyr at all kommersiell handel med produkter av vågehval er forbudt.

Norge har reservert seg mot både hvalfangstkommisjonens moratorium og mot CITES-listingen av vågehval, og utsteder hvert år en kvote for hvalfangst. Årets hvalfangst begynte 1. april.

Det finnes mer enn 100.000 vågehval i norske farvann.