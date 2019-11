Oslo melder seg dermed inn i en eksklusiv klubb av hovedsteder med bynære nasjonalparker. Der finnes allerede Stockholm, Tallinn, Wien og Riga.

De gamle barskogområdene i Østmarka, øst og sør for Oslo, er hjem for mange sjeldne arter. Ikke mindre enn 103 arter er rødlistet, altså truet av utryddelse i Norge. 34 av disse artene er helt avhengig av gammel barskog. Parken blir den eneste i ulvesonen. Ulven i Østmarka vil dermed få et ekstraordinært vern.

Spesielt Oslo kommunes skoger i Østmarka er så forsiktig drevet at verneverdiene er bevart. I Nordmarka er skogene drevet mye hardere, og en nasjonalpark der vil ikke oppfylle norske krav til hva en nasjonalpark skal inneholde.

I Naturmangfoldslovet heter det: «som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap, og som er uten tyngre naturinngrep». Det finnes i Østmarka, men ikke i Nordmarka.

«Nasjonalt utstillingsvindu»

Det er syv år siden organisasjonen Østmarkas Venner foreslo å opprette en nasjonalpark rett ved hovedstaden. Ettersom de fleste norske nasjonalparker ligger på høyfjellet ble forslaget møtt med undring.

– Dette blir en unik nasjonalpark. Ingen andre norske nasjonalparker har så mye lavtliggende barskog. Og ingen ligger så sentralt og bynært, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Han peker ut over de skogkledde åsene rundt Vangen – et kjent turmål for mange i kommunene rundt Østmarka.

– Dette skal bli et utstillingsvindu for norsk natur og norske nasjonalparker. I tillegg til at vi vil sikre sjeldne arter og spesiell natur, blir det en stor tilleggsverdi å ha en nasjonalpark så nær Oslo. Det kan bli et unikt kunnskapssenter for all norsk natur, sier han.

Fakta: Østmarka Omtrent 250 kvadratkilometer skogsområde i Oslo, Lørenskog, Rælingen, Ski og Enebakk kommuner. Det opprinnelige verneforslaget fra Østmarkas Venner omfatter 60 kvadratkilometer. Av dette eier Oslo 30, Ski, fem og Enebakk to kvadratkilometer. 20 km² er eid av private.

Elvestuen sier en nasjonalpark ikke vil legge begrensninger på friluftslivet. Eksisterende skiløyper vil bestå.

– Så lenge besøksmengden ikke blir så stor at det ødelegger verneverdiene, vil det bli enda mer givende å gå på tur der, sier han.

Statsråden ønsker seg at et nasjonalparksenter ved Østmarka kan bli et utstillingsvindu for alle landets nasjonalparker.

Lang kamp for park

Elvestuen, som i 2012 var byråd i Oslo, la frem forslaget fra Østmarkas Venner for bystyret. Der ble det enstemmig jubel, og Oslo-politikerne bestemte seg for å stille kommunens skoger til i Østmarka til disposisjon.

Da Elvestuen senere ble stortingsrepresentant, foreslo han nasjonalparken i nasjonalforsamlingen, men forslaget ble nedstemt. Da Venstre gikk inn i regjering, var nasjonalpark i Østmarka ett av partiets krav. Nå har altså regjeringen bedt Miljødirektoratet starte den formelle planprosessen.

– Spørsmålet er ikke lenger om, men når det blir nasjonalpark, sier Elvestuen.

Han sier parken blir ett av flere tiltak regjeringen gjennomfører for å oppfylle kravet fra det internasjonale naturpanelet om å sikre mer unik natur for våre etterkommere.

Dette blir første norske nasjonalpark med hovedsakelig lavtliggende barskog, et nytt lite løft for det norske barskogvernet.

Minst 50 kvadratkilometer

Det er foreløpig uklart hvor stor nasjonalparken blir, men Elvestuen sier det er sannsynlig at den blir på minst 50 kvadratkilometer.

Tidlig på 2000-tallet ble naturreservatene Ramstadslottet og Østmarka, på henholdsvis 2,2 og 18 kvadratkilometer, etablert for å sikre de aller mest verneverdige barskogene. Kanskje blir de innlemmet i nasjonalparken, kanskje ikke. I Norge er det strengere verneregler for reservater enn nasjonalparker.

Ola Elvestuen sier at både Oslo og Ski kommuner er positive til at deres skogseiendommer innlemmes i nasjonalparken.

– Vi ønsker også å ha med områder som eies av private, men alt det skal skje frivillig. Parkens størrelse avhenger derfor av hvor mange private som er villig til å inngå avtale om frivillig vern, sier Elvestuen.

Bruk og drift av hytter og serveringssteder skal videreføres. Likeledes skal veiene til Vangen og Raudsjøen, og demningene i Raudsjøen, Mosjøen og Børtervann opprettholdes.