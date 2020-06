Frost og korona gir mindre jordbær enn normalt

De tidlige bærene som skulle ha vært i salg allerede, er forsinket flere steder på grunn av en uvanlig kald mai.

– Det blir nok lite bær også hele neste uke. Jeg vil tro at det tar en stund før det blir full dekning, sier Arvid Laksesvela i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd til NTB.

Kommunikasjonsdirektør Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt tror på flere bær i butikkene i slutten av måneden.

– Hvis værmeldingene holder, tar det seg opp mot midten av juni. Men det blir først markedsdekning over hele landet rundt sankthansaften, sier hun.

Ikke like mye bær i år

Det er stor etterspørsel etter jordbær, og med så lite bær som det er nå, er det bare noen få butikker som får kjøpt inn bærene – og langt fra alt de ønsker, ifølge Laksesvela.

Han lover at det kommer mer jordbær, men tror ikke på like mye bær som tidligere år.

– Tidligere år har jo butikkene kjørt tilbud utpå sommeren, men sånn tror jeg ikke det blir i år. Vi kommer ikke til å ha like mye jordbær som før, sier han.

Årsaken er blant annet en uvanlig kald mai som førte til at flere produsenter, særlig på Østlandet, fikk frostskader på jordbærblomstene sine.

Koronatrøbbel

Også koronakrisen gjør at det blir mindre bær. Det har hersket usikkerhet om hvorvidt det ville være mulig å hente inn utenlandsk arbeidskraft.

– Det er litt sammensatt. Det ser ut til at det løser seg for de store produsentene, men noen har ikke fått hentet inn arbeidskraft, og andre har ikke turt å satse fullt på sesongen fordi det så usikkert ut, sier seniorrådgiver Kjersti Sorteberglien i Landbruksdirektoratet.

Også hun har inntrykk av at det blir mindre bær i årets sesong enn i et normalår.

Smittevernkravene fører også til at mange ikke kan hente inn like mange arbeidere som tidligere år, blant annet på grunn av krav til boforhold og karantene, ifølge Lakselva.

Han understreker at det er store forskjeller blant produsentene.

– Inntrykket er at mange får folkene de trenger, men flere produsenter kan ikke ha så mange som de hadde trengt. Så det blir nok ikke høsting på alle felt hos alle produsenter, sier han.

Søte koronajordbær

En av hovedsortene av norske jordbær er ironisk nok Korona. Sorten er mindre populær enn før, men ikke som følge av koronapandemien, forsikrer Laksesvela.

– Korona er en veldig gammel sort som har vært hovedsorten i Norge i mange år. Dette er det absolutt beste bæret å spise smaksmessig, sier han.

Grunnen til at sorten ikke er like populær bland bøndene, er at den tåler regn dårlig, og at det går kort tid fra bæret plukkes til det blir bløtt.

Fortsatt selges det mye Korona-jordbær, men sorten modnes ikke før senere på sommeren og er dermed ikke å finne i butikkene på lenge.