Fotografihuset i Oslo anslår flere besøk enn Munchmuseet

Fotografihuset skal etter planen stå ferdig i hovedstaden i 2023. Senteret skal bli Norges motsvar til Fotografiska i Stockholm, som anses som en av Europas viktigste institusjoner for samtidsfotografi, skriver Klassekampen.

En tredel av Fotografihusets driftsbudsjett på 75 millioner kroner skal dekkes av det offentlige. Resten skal dekkes av egen inntjening, der kunstinstitusjonen regner med at de skal trekke 250.000 besøkende årlig.

Så høye besøkstall har nesten ingen norske kunstinstitusjoner. For Munchmuseet på Tøyen i Oslo må man tilbake til 2015 for å finne lignende tall, da utstillingen «Van Gogh + Much» ga fulle hus og 250.000 besøkende.

Dette skremmer imidlertid ikke daglig leder i Fotografihuset, Erling Johansen.

– Van Gogh-tallene til Munchmuseet er en relevant referanse for oss. Vi må huske at dette var tall fra Tøyen og ikke Bjørvika. Much i Lambda har mye høyere planlagte besøkstall, sier Johansen til avisa.

Han tror senteret vil klare å nå de høye besøkstallene fordi fotografi appellerer bredt.

Henie Onstad Kunstsenter trakk i underkant av 90.000 besøkende i fjor, og er blant de ledende kunstarenaene i Norge. Direktør Tone Hansen mener anslaget til Fotografihuset vil bli utfordrende.

– Det skal holde hardt over tid, sier hun.