Lege skrev ut 6000 tabletter til seg selv

Fædrelandsvennen (Agder): Legen skal ha fått ut 41 pakker med legemidler fra apoteker på Sørlandet. Reseptene skrev legen ut til seg selv.

Ved 32 av disse tilfellene skrev hun ut pakker med Paralgin Forte, Pinex Forte og Altermol. Disse smertestillende tablettene inneholder det narkotiske virkestoffet Kodein. Utskrivningene skal hun ha gjort i tidsrommet desember 2016 til august 2017.

I tillegg skal hun ha stjålet 20 ampuller med morfin og 50 stykker morfinlignende tabletter, samt andre type tabletter med narkotiske virkestoffer.

Legen skal også ha stjålet 3000 kroner fra legesenteret hun jobbet på.

For dette må hun møte i Lister tingrett i august.

Skrevet ut på kollegers navn

Legen skal ha brukt sine kollegers navn og stempel for å få skrevet ut reseptene. Hun er siktet for dokumentforfalskning, grov narkotikaovertredelse og tyveri.

Det er nedlagt påstand om erstatningskrav til fornærmede.

Aktor i rettssaken er Liv Versland Seland. Hun er for tiden på ferie og var ikke tilgjengelig for en kommentar. Den tiltaltes forsvarer er Berit Therese Knudsen. Hun sier at hun ikke har lest dokumentene ennå og derfor ikke kan kommentere saken.