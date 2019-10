To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring i Stavanger

Voldtekten skjedde i Stavanger i april i fjor. Ingen av mennene erkjente straffskyld, men retten finner det bevist at begge er skyldige i voldtekt, melder Stavanger Aftenblad.

Ifølge dommen skal fornærmede og en venninne ha blitt hentet av de to mennene noen timer før overgrepene. Retten finner det bevist at de tok med seg jentene hjem til den ene mannen, hvor de ble tilbudt både hasj og alkohol.

Den da 15 år gamle fornærmede jenta følte seg etter hvert dårlig, gikk og la seg og sovnet. Hun våknet av at den yngste av de tiltalte var i ferd med å kle av henne.

Begge ble pågrepet etter kort tid, og de har sittet varetektsfengslet i en periode. Retten påpekte da at mennene, som er av afghansk opprinnelse, ikke hadde en sterk tilknytning til Norge, og at det var fare for at de kunne rømme landet om de ikke ble fengslet.

De to mennene er dømt til å betale jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning.