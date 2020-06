– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste, sier Terje Nordberg i en pressemelding fra sykehuset.

Han er fungerende direktør på kreftavdelingen.

Da en mann i midten av 50-årene skulle behandles der mandag i forrige uke, skjedde en fatal feil.

Som mannens søster fortalte BT fredag, ble mannen gitt en ti ganger høyere dose med cellegift enn det han skulle ha hatt.

– Selv om feilen ble oppdaget før han hadde fått hele dosen, var skadene så alvorlige at livet ikke sto til å redde, skriver Haukeland i pressemeldingen.

– Fikk beskjed om at han skulle bli frisk

Mannens pårørende fikk etter feilen beskjed om at mannens indre organer hadde tatt stor skade, og at skadene var livstruende.

– Det var ikke dette som skulle skje da han fikk diagnosen, og fikk beskjed om at han skulle bli frisk igjen, sa søsteren til BT.

Mandag døde mannen. Dødsårsaken var komplikasjoner som følge av for høy dose av cellegift, skriver Haukeland.

– Skal være trygt

Helsetilsynet og politiet er varslet. Haukeland melder at de også har startet en intern undersøkelse.

– Vi har også satt i verk konkrete tiltak for å redusere risikoen for at noe liknende skal skje igjen. Det skal være trygt å få behandling på sykehuset, sier Nordberg.

– Våre tanker og medfølelse går til pasientens nærmeste, sier Nordberg.

Fordi dette nå blir en tilsynssak, kan ikke sykehuset kommentere saken ytterligere, skriver de i pressemeldingen. Det understrekes at meldingen dødsfallet er sendt ut i samråd med avdødes pårørende.