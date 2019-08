Fremdeles for dårlig sikt i Jølstravatnet til å finne savnet mann

To uker er gått siden rasene i Jølster. Søkene i Jølstravatnet er foreløpig satt på hold – i påvente av at sikten i det grumsete vannet skal bli bedre.

Den siste tiden har det blitt gjennomført en rekke søk i vannet med en såkalt ROV-ubåt, men sikten har vært for dårlig. Torsdag forrige uke ble det gjort funn av det som trolig er den savnede mannens bil.

– Det er dårlig sikt i området der bilen befinner seg. Det er rasmasser og en del finstoff som hindrer søket, sier brannsjef Tor Arild Segtnan i Jølster brannvesen til NTB.

Flere bildeler

Forrige ukes funn ble gjort på cirka 170 meters dybde og nesten 700 meter ut fra land.

Brannvesenet i Jølster har bistått politiet i det omfattende letearbeidet.

– Vi har også funnet plastdeler som helt tydelig stammer fra en bil. Men det har jo vært mange trafikkulykker langs dette vannet opp igjennom årene, så det ligger jo en del i vannet fra tidligere ulykker. Så om delene fra funnet stammer fra akkurat den bilen vi leter etter, det vet jeg ikke, sier Segtnan.

Garnfiskere holder utkikk

Politiet har holdt mulighetene åpne for at mannen ikke befinner seg inne i bilen. Derfor har kommunen bedt garnfiskere ta kontakt dersom noen skulle gjøre et funn. Sesongen for flytegarn begynte i helgen.

– Jeg tror fremdeles det er håp om å finne sjåføren inne i bilen. Når forholdene ligger til rette for at det blir mulig å se bilen, tror jeg også vi finner sjåføren, sier brannsjefen.

Politiet har uttalt at det i verste fall kan ta uker før sikten i vannet er god nok til at søkene kan gjenopptas.

Feide med seg fylkesvei

Mannen i 50-årene har vært savnet siden et bredt ras gikk over fylkesvei 451 i Jølster kommune tirsdag 30. juli. Raset feide med seg deler av veien ut i vannet.

Tidligere samme dag gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. I Jølster gikk skredene mellom Skei og Vassenden. På hovedfartsåren i Sogn og Fjordane, E39, gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer.

Politiet har fått kritikk for å ha gjenåpnet veien for tidlig. Kort tid etter gjenåpningen gikk raset som tok med seg bilen. Politiet har beklaget det tragiske utfallet.