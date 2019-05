(Stavanger Aftenblad): I avslaget heter det at «modernisering kan skje, forutsatt at husets karakter opprettholdes og ikke bryter med områdets karakter. Vi mener at tiltaket er i strid med denne bestemmelsen, så vel som retningslinjene i trehusbyen».

Taktekkingsmaterialet skal etter regelverket bare fornyes når det ikke lenger tilfredsstiller rimelige tekniske krav. Taktekkingsmaterialet skal være det samme som det opprinnelige.