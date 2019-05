Storsvindleren utnyttet «ressurssvake mennesker» for flere millioner kroner. Dømt til å betale over 9 millioner kroner i erstatning.

Bedrageren har i en årrekke lurt og svindlet andre for flere millioner kroner. Nå er 35-åringen dømt til fem år fengsel for å ha svindlet fem privatpersoner og en rekke selskaper fra 2012 til 2018.

35-åringen er også dømt til å betale over 9 millioner kroner i erstatning.

Lurt til å overføre over to millioner kroner

Et av forholdene storsvindleren dømt for, gjelder et grovt bedrageri av en mann i 40-årene. Mannen leide en periode ut en leilighet han eide i Oslo til den dømte mannen.

Fra februar til oktober i 2013 overførte utleieren over 2 millioner kroner til den dømte mannen, blant annet til kjøp av båt, biler og investering i to leiligheter.

På et tidspunkt fortalte 35-åringen til utleieren at de andre investorene var kriminelle, og nå var ute etter ham.

Dommen fra Oslo tingrett slår fast at svindleren ikke hadde tenkt å gi mannen noen gjenytelser, men brukte pengene selv.

Politiet: Har kynisk utnyttet ressurssvake mennesker

Ragnvald Brekke er en av de to politiadvokatene fra Oslo politidistrikt som har ført saken mot 35-åringen for Oslo tingrett. Han trekker frem at bedrageren i en årrekke har svindlet på kryss og tvers i flere politidistrikt.

For å hindre ham i å bedra flere, ble han satt i varetekt. Politiadvokaten er fornøyd med domsavgjørelsen til Oslo tingrett.

– Vi satt oss mål om å stanse ham, få en straffeutmåling som samstemte med forholdene og få frem modus operandi. Samtidig ville vi komme de fornærmede i møte med erstatningskrav og inndragning. Et av de viktigste hensynene er samfunnsvernet, vi kan ikke ha en person som operer slik, sier Brekke til Aftenposten.

– Hvordan vil du beskrive 35-åringens modus?

– Han klarer å komme i posisjon slik at han kan utnytte ressurssvake eller godtroende mennesker. Vi har i retten dokumentert at han har en prosess hvor han psykisk låser ofrene til en situasjon de ikke makter å komme ut av. De ender opp med å gi mer penger, ta opp lån eller de setter seg i en situasjon hvor de selv begår straffbare forhold, svarer politiadvokaten.

Brukte sak fra A-magasinet i retten

Vinteren 2001 fikk storsvindleren sin første dom, men unngår fengselsstraff. De neste årene blir han dømt en rekke ganger.

Aftenposten har fulgt mannens virksomhet over flere år. Her er noen av sakene:

I 2016 lot storsvindleren seg intervjue av A-magasinet. Da angret han og la seg langflat.

– Jeg har vært en idiot og har ikke vært feilfri, sa han i 2016.

Saken fra A-magasinet ble også brukt i retten.

– Den var til stor hjelp i retten, for der kom han med en del uttalelser om seg selv og at han ønsket å slutte med dette, sier politiadvokat Brekke.

Om dommene og sin fortid hadde han følgende kommentar:

– Jeg har sluttet med det livet, har ikke vært feilfri, og har vært en idiot. Dette livet har jeg lagt bak meg etter å ha vært til behandling.

Rolf Øhman

Kunne vært stanset tidligere

Brekke mener politiet og rettsvesenet må ta selvkritikk for ikke å ha stanset storsvindleren tidligere.

– Vi har ikke maktet å koordinere godt nok tidligere. Dette har ført til at han har fått veldig reduserte straffer tidligere. Hadde vi hatt en effektiv og målrettet behandling av sakene hans, kunne man klart å stanse ham tidligere, sier han.

– Det har hele tiden kommet nye saksforhold underveis, så har det kommet korte og milde straffer. Slik har han kunnet operere over lang tid, legger han til.

Da politiet oppdaget at 35-åringen fortsatte svindelvirksomheten i 2018, ble han pågrepet og varetektsfengslet.

35-åringen har anket dommen, blant annet på grunn av straffeutmålingen og noen av tiltalepunktene han er blitt dømt for.

– Det er en dom som omfatter mange forhold. Han har erkjent mye, enten delvis eller helt. Han er ikke overrasket over at det ble en streng straff, men han er uenig i noen skyldvurdering og betydningen av tidligere domfellelser, sier mannens forsvarer, advokat Anders Westeng.