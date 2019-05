Telia Norge kutter 240 årsverk

De ansatte ble informert om prosessen i et allmøte tirsdag.

– De berørte som er fast ansatt vil bli innkalt til samtaler de neste par dagene og tilbudt en sluttavtale, sier administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge til avisen.

Nedbemanningen skjer gjennom planlagte ansettelser som ikke blir gjennomført og nylig sluttede ansatte som ikke blir erstattet. I tillegg blir en del innleide konsulenter kuttet. Størrelsene på sluttavtalene vil variere avhengig av blant annet ansiennitet og alder.

Telia vil ikke gå ut med detaljer om hvor mange som blir tilbudt sluttavtaler, men sier de tre nevnte kategoriene er i overvekt mot antallet sluttavtaler de ønsker å inngå.

Telia kjøpte Get i fjor for 21 milliarder kroner, et av de dyreste oppkjøpene i Norge. Teleselskapet er nå den nest største aktøren i telemarkedet med over 1,6 millioner kunder.