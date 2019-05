Fredag 26. april gikk stortingspolitiker Ulf Leirstein ut på sin egen Facebookside og varslet at han meldte seg ut av Fremskrittspartiet. Da hadde han vært Østfolds representant på Stortinget i 13 år og 211 dager og partimedlem i 30 år.

Leirsteins enmannsgruppe vil motta rundt 400.000 kroner årlig i støtte fra Stortinget. Leirstein bekrefter til Aftenposten at han vil søke om denne støtten nå.

– Jeg vil benytte meg av muligheten til å få støtte i henhold til Stortingets regelverk. Det er et tilskudd som gjør at jeg som nå ikke lenger har et stort administrativt apparat fra partiet, kan utføre mitt verv på Stortinget. Hvordan det skal benyttes har jeg ikke avklart enda, skriver han i en e-post.

Må registrere enmannsgruppen før støtten utbetales

Han må nå registrere seg i enhetsregisteret, opprette en bankkonto og få et organisasjonsnummer til enheten.

– Så sant det formelle er i orden, kan han få utbetalt denne støtte fra denne måneden. Representanter som trer ut av sin stortingsgruppe og blir uavhengige, har krav på 50 prosent av gjeldende representanttilskudd, som for tiden er på 808 079 kroner, opplyser rådgiver Øyvind Torvund ved Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt i en e-post til Aftenposten.

Det er ikke registrert noe selskap på Ulf Leirstein i Enhetsregisteret per nå, men det skal være underveis.

Fakta: Ulf Leirstein (45) Uavhengig stortingsrepresentant fra Østfold. Var representant for Fremskrittspartiet på Stortinget til april 2019. Da hadde han sittet som representant siden 2005 og som vararepresentant fra 2001. I 2018 trakk Leirstein fra alle sine politiske verv etter flere varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet. I april 2019 kom det nok et varsel mot politikeren. Leirstein var har hatt kommunale og fylkeskommunale verv siden 1991. Han var varaordfører i Moss fra 1999–2003. Han var formann i Fremskrittspartiets Ungdom i årene 1994–1995 og satt i sentralstyret i Fremskrittspartiet fra 2003 til 2011. X

MDG og Rødt får langt mer

Alle partigrupper på Stortinget får et gruppetilskudd. Størrelse beregnes ut fra et grunntilskudd og et tilskudd pr. representant.

Etter Leirsteins utmeldelse fra Frp, er det blitt tre enpersons-grupper på Stortinget. Rødt og Miljøpartiet De Grønne har kun én representant hver i denne perioden. De to partiene får langt mer i støtte fra Stortinget enn Leirstein vil kunne få.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

I tillegg til representantstøtten på 808.079 kroner får de et grunnbeløp på 4,76 millioner kroner.

– En uavhengig representant har ikke krav på grunntilskudd, opplyser Stortingets administrasjon.

Den sentrale offentlige støtten til de politiske partiene er i stor grad basert på oppslutning i forrige valg. I tillegg til dette betaler Stortingets administrasjon altså for representantenes reisevirksomhet.

Skal dekke driften av partigruppene

Tilskuddet til partigruppene er ment å dekke driften av et politisk og administrativt støtteapparat for stortingsgruppene, samt anskaffelse av varer og tjenester.

Leirstein får stortingslønn på 956.463 kroner per år, slik alle de andre representantene får. Stortinget dekker også reiseutgifter, mobiltelefon, bredbånd hjemme.

– Naturlig med mer støtte til registrerte partier

Statsviter og forsker Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning mener det er naturlig at registrerte partier har en fordel.

– En enmannsgruppe som representerer et parti, har stilt til valg på bakgrunn av et program og har fått et mandat fra en velgergruppe. Det samme kan man ikke som om en person som bryter ut av et parti underveis i perioden.

Leirstein har ikke problemer med forskjellsbehandlingen.

– Det er helt greit at man i systemet skiller på uavhengige representanter og partier som er innvalgt ved valg. Men man kan jo alltid diskutere hvor mye midler det skal bevilges til politisk virksomhet, sier han.

Vidar Ruud / NTB scanpix

– For lite Frp-politikk

Leirstein har tidligere vært parlamentarisk nestleder og talsperson for finans og justispolitikk i Frp. I april sa han at utmeldingen handlet delvis om politikken partiet har ført i regjering.

– Jeg mener Frp trenger en tydeligere Frp-profil, for at partiet skal stå seg som parti over tid, skrev han til Aftenposten i april.

Forut for utmeldelsen hadde partiet mottatt nok et varsel mot stortingspolitikeren om en hendelse for 7–8 år siden. Dette kom på toppen av avsløringene i 2018 om at Leirstein hadde sendt porno til en ung gutt i partiet og foreslått trekant-sex med en 15 år gammel gutt fra Fremskrittspartiets Ungdom, FpU.

Da saken ble kjent, erkjente Ulf Leirstein å ha gått over streken og trakk seg fra alle verv.

Flere Frp-ere har brutt ut

Det er ikke første gang Frp-politikere velger å forlate partiet midt i stortingsperioden. Det har skjedd i hver eneste stortingsperiode siden 1981.

Tilsammen har 15 stortingsrepresentanter fra Frp tatt status som uavhengige underveis i perioden. Noen av de mest profilerte utbryterne har vært Jan Simonsen og Fridtjof Frank Gundersen.

I forrige periode brøt Inger Godskesen fra Aust-Agder ut mot slutten av sine fire år på Stortinget.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fra andre partier er det mindre vanlig å bryte med partiet sitt underveis, det har kun skjedd en gang i årene fra 1981 til i dag. Inge Staldvik fra Ap brøt i 1992 ut av partiet på grunn av EØS-saken og meldte overgang til SV.

– Vil slite med å få innflytelse

Forsker Jo Saglie tror ikke Leirsteins enmannsgruppe vil kunne oppnå særlig stor politisk innflytelse.

– Det vil være avhengig av den parlamentariske situasjonen. Hvis Leirstein var i vippeposisjon, ville han kunnet stor makt, men det er han ikke. Hvis en politiker går ut av et parti på grunn av en politisk sak, vil det være mulig å skape nye allianser. Men her er bakgrunnen en politisk skandale. Det vil gi ham små muligheter til å skape en ny maktbase.

– Selv gir Leirstein uttrykk for at utmeldelsen handler delvis om at det er for lite Frp-politikk igjen i Regjerings-Frp. Er ikke det en misnøye flere i partiet ville kunne dele?

– Det er stort mangfold i Frp og sikkert deler av stortingsgruppen som kan være enige med ham, men så langt er de lojale til regjeringsprosjektet, sier Saglie.

– Vil søke innflytelse som før

Leirstein selv sier han fortsatt vil jobbe for det programmet han er valgt inn på.

– Jeg er innvalgt på Frps program og vil selvfølgelig fortsatt være tro mot den politikken jeg gikk til valg på, sier han til Aftenposten.

Han vil søke innflytelse på samme måte som tidligere.

– Jeg har fortsatt mange gode venner og gode kontakter i Frp og regjeringspartiene og vil også i fortsettelsen ta opp saker som jeg er opptatt av, sier han.

Leirstein sitter i dag i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han er også er nestleder i Fullmaktskomiteen, medlem i Stortingets delegasjon til Nordisk råd og leder for Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU).

