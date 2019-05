Mann rømte ut vindu i tinghuset - fortsatt på frifot

(Bergens Tidende): Ved 23-tiden mandag kveld var mannen fortsatt på frifot, opplyser politiet.

Da hadde det gått ti timer siden mannen i 20-årene rømte ut et vindu i Tinghuset i Bergen, skriver BT.

Det skjedde i forbindelse med en varetektsfengsling.

Like før klokken 13.00 skulle han ha samtale med sin forsvarer.

Advokaten var et annet sted i landet, og samtalen skulle skje via video. Dermed var mannen inne i rettssalen mens politiet sto på gangen utenfor.

– Ettersom han skulle konferere med forsvarer, valgte vi å la ham gjøre dette uten at vi var til stede, sier politiadvokat Mats Henriksen til BT.

I mellomtiden klarte mannen å stikke av.

Per Lindberg

Politiet: – Vurderer ham ikke som farlig

Politiadvokaten beskriver rømningen som «svært uheldig».

– Det er viktig å understreke at vi ikke vurderer mannen som farlig. Han har brutt et innreiseforbud. Det var også bakgrunnen for at han fikk være alene i salen.

En kvinne som var sammen med mannen i rettssalen, skal ha kommet styrtende ut på gangen.

– Han forsvant ut vinduet, utbrøt hun.

Dermed tok politiadvokat Henriksen og de to politifolkene opp jakten på ham.

De løp ut på Tårnplass og bort til vinduet han hoppet ut fra – cirka tre meter over bakken. Det sto fortsatt åpent, men mannen i 20-årene var ikke å se.

Per Lindberg

Politipatruljer leter

– Det var under samtalen med sin forsvarer at han skal ha hoppet ut gjennom vinduet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i politiet.

Fire politipatruljer ble sendt ut for å lete etter mannen i Bergen sentrum.

Politiet ble varslet om rømningen klokken 12.44 mandag.

Klokken 13.35 opplyser Kolltveit til BT at det nå er to patruljer fra politiet som forsøker å finne mannen.

– Etter at han forsvant, ble han observert i Christian Michelsens gate oppover mot Engen, sier operasjonslederen.