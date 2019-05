– Kinesiske myndigheter vil aldri be oss spionere eller ha bakdører for dem inn i nettet, sier Huawei-topp James Chen.

Chen forteller at det kinesiske selskapet vil skrive under på en avtale hvor de lover at Kina ikke skal få spionere på mobilkundene og norske interesser i 5G-nettet.

Han er overbevist om at Norge og Kina vil løse utfordringene som er knyttet til Huaweis rolle i telenettet i fremtiden.

– Vi vil inngå en «no-spy-agreement», der vi skriver under på at Huawei aldri vil gi informasjon til noen myndigheter, heller ikke Kina, insisterer Chen ifølge NRK.

Avtalene aktualiseres av det pågående kinesiske statsbesøket i Norge, der flere ledere fra Huawei er med i følget.

Spionasje og sabotasje

Både statsminister Erna Solberg og Telenor kjenner på frykten for kinesiske sugerør inn i norsk infrastruktur. Politiet har allerede uttalt seg kritisk gjentatte ganger om at Huawei skal ha en ledende rolle i det kommende 5G-nettet. Senest i februar kom denne uttalelsen fra PST:

«Det er problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge. Vi er bekymret for at det kan medføre at vi ikke har full kontroll på norske ekornet som er kritisk infrastruktur.»

Ifølge PST er det ikke nok med en anti-spionavtale med selskapet. PST er ikke alene om å advare mot det kinesiske selskapet.

Generalløytnant Morten Haga Lunde leder Forsvarets Etterretningstjeneste og har flere ganger advart om økt spionasje fra Kina

Etterretningsbyråer i USA, Australia og andre steder i Europa mener det er en sikkerhetsrisiko å la Huawei bygge ut 5G-nettet. Det er ikke bare spionasje etterretningstjenesten frykter. Sabotasje vil være enda verre.