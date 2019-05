– Kinesiske myndigheter vil aldri be oss spionere eller ha bakdører for dem inn i nettet, sier Huawei-topp James Chen.

Chen forteller at det kinesiske teknologiselskapet vil skrive under på en avtale hvor de lover at Kina ikke skal få spionere på mobilkundene og norske interesser dersom de får bygge ut det norske 5G-nettet, som er planlagt å bli den nye riksdekkende databæreren for mobil kommunikasjon i årene som kommer.

Han er overbevist om at Norge og Kina vil løse utfordringene som er knyttet til Huaweis rolle i telenettet i fremtiden.

Fakta: Dette er 5G Det har vært en utvikling av mobile nettverk med nye generasjoner omtrent hvert tiende år siden analogt NMT (1G) kom i 1981, 2G i 1992, 3G i 2001 og 4G i 2010. Rundt 2020 kommer 5G. 5G vil gi to hovedtyper kommunikasjonsløsninger: Den første gir et mobilt bredbåndsnettverk med høyere kapasitet og forbedrede brukeropplevelser. Den andre hovedtypen gir et 5G-nettverk som vil muliggjøre spesielle nettløsninger for mange forskjellige formål med ulike krav til funksjonalitet. Det vil bli tilrettelagt for milliarder av ting som kobles til nettet og for svært raske responstider. Den store forskjellen mellom 5G-nettverket og tidligere generasjoner er at 5G er designet for å tilby nettverk og tjenester til ulike industri- og samfunnsdrevne utstyrsenheter, i tillegg til tjenester og nettverk til smarttelefonen. Kilde: Telenor

Ett skritt videre

– Det er positivt at kineserne prøver å bygge tillit på denne måten, sier Karsten Friis er seniorrådgiver og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i Norsk Utenriks Politisk Instititutt (NUPI).

Men når det er sagt så tror han ikke at det vil fungere.

– Dette vil ikke tilfredsstille kritikerne. Det føles fortsatt ikke trygt. Det er jo her problemet ligger. Stoler vi på Kina? sier Friis.

– Vi vil inngå en «no-spy-agreement», der vi skriver under på at Huawei aldri vil gi informasjon til noen myndigheter, heller ikke Kina, sier Chen, ifølge NRK.

Avtalene aktualiseres av det pågående kinesiske statsbesøket i Norge, der flere ledere fra Huawei er med i følget.

Spionasje og sabotasje

Både statsminister Erna Solberg og Telenor har gitt uttrykk for frykt for kinesiske sugerør inn i norsk infrastruktur. Politiet har allerede uttalt seg kritisk gjentatte ganger om at Huawei skal ha en ledende rolle i det kommende 5G-nettet. Senest i februar kom denne uttalelsen fra PST:

«Det er problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge. Vi er bekymret for at det kan medføre at vi ikke har full kontroll på norske ekornet som er kritisk infrastruktur.»

Ifølge PST er det ikke nok med en anti-spionavtale med selskapet. PST er ikke alene om å advare mot det kinesiske selskapet. Generalløytnant Morten Haga Lunde leder Forsvarets Etterretningstjeneste og har flere ganger advart om økt spionasje fra Kina.

Etterretningsbyråer i USA, Australia og andre steder i Europa mener det er en sikkerhetsrisiko å la Huawei bygge ut 5G-nettet. Det er ikke bare spionasje etterretningstjenesten frykter. Sabotasje vil være enda verre.

Sikkerhetspolitisk problem ved konflikt

– Spionasje er usynlig. Det er helt umulig å sjekke om en «no-spy-avtale» overholdes eller håndheves, sier professor Audun Jøsang ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Universitetet i Oslo

Jøsang sammenligner utbyggingen av det nye telenettet med det å kjøpe jagerfly.

– Det er en grunn til at vi ikke kjøper jagerfly fra Russland eller Kina enda de sikkert ville være like bra og billigere enn de amerikanske. Men ville flyene i det hele tatt starte i en krigssituasjon? spør Jøsang retorisk.

Han mener situasjonen er overførbar til teknologi. Kinesernes tilbud om en «non-spy-avtale» vil ikke være et stort problem i fredstid, men hvis det kom til en konflikt ville situasjonen være en ganske annen.

– Vi så hvordan kineserne ble aggressive ved utdelingen av fredsprisen. Det kan oppstå en slik situasjon igjen, eller enda verre, en krigssituasjon. Da kunne Norge komme i en situasjon hvor vi ble feige og ikke turde gjennomføre egen politikk på grunn av overvåking eller frykt for sabotasje, sier han.

Det er en grunn for å holde seg til land som er sikkerhetspolitiske samarbeidspartnere.

– Service skjer kontinuerlig på teknologi. Programvare oppdateres ukentlig. Hva tror du ville skje i en konfliktsituasjon med Kina? Dette utelukker en avtale med Huawei, sier Jøsang.