30. april 2015. En 53 år gammel mann, nå bosatt i Rogaland, blir i Borgarting lagmannsrett dømt til seks års ubetinget fengsel for voldtekt, hallikvirksomhet og for å ha oppbevart, produsert og delt store mengder overgrepsmateriale. Han ble i tillegg dømt for menneskehandel.

Retten fant det bevist at 53-åringen oppbevarte nærmere 60.000 bilder og over 5000 filmer. Mye av materialet var svært grovt og deler av det hadde han produsert selv, skriver Stavanger Aftenblad.