Sissel og Olav = sant:– Jaaa!

«Isn’t She Lovely» og «He’s a jolly good fellow» spilte Kampen Janitasjar. Dermed var tonen satt for bryllupet mellom hotell- og eiendomsmilliardær Olav Thon (95) og hans samboer gjennom mange år, Sissel Berdal Haga Thon.

Klokken 11.30 i formiddag sa de to ja til hverandre på Hotel Bristol i Oslo, og ble offisielt herr og fru Thon. Hovedstadens ordfører Marianne Borgen viet de to under en kort, men høytidelig, følelsladet og humoristisk seremoni.

– Det å love hverandre kjærlighet resten av livet er det vanskeligste løftet man kan gi hverandre som menneske. Det er dette dere lover hverandre her i dag, sa Borgen.

Så fortsatte hun med det alle ventet på:

– Jeg spør deg først, Sissel Berdal Haga: «Vil du ha Olav Thon, som står til din side til din ektefelle?».

– Ja, svarte hun.

Også spør jeg deg, Olav Thon: «Vil du ha Sissel Berdal Haga, som står til din side til din ektefelle?».

– Jaaa, svarte han til humring fra gjestene.

Dermed erklærte hun de to for rette ektefolk å regne, og avsluttet med å gratulere dem med dagen. Paret signerte deretter vielsesattesten før de snakket med et fulltallig pressekorps. Tidligere fotballspiller Jan-Åge Fjørtoft var presseansvarlig for dagen – samt bryllupets toastmaster.

På spørsmål om hva ekteskapet betyr for dem, svarte Olav Thon:

– Det er en stadfestelse av en lang kjærlighetshistorie.

De to fortalte at bryllupsreisen vil gå til Nord-Norge senere i sommer.

– Det er viktig å vise respekt for hverandre og de konfliktene man har skal ikke vare mer enn to timer, sa Olav Thon

Bruden fulgte opp med å understreke at det å ha det moro sammen er viktig for at et forhold skal være godt.

Nonstop-inspirert

243 gjester var invitert, og dresskoden var bunad og mørk dress. Brudeparet selv var nonstop-inspirert: Bruden hadde valgt gjenbruk og bar en gul kjole, sydd av Ole Harder Finseth. Til den hadde hun en knall oransje hatt, og brudebuketten matchet i samme farge. Brudgommen kom i dress med grønn sløyfe og magebelte, kronet med sin oransje lue.

– Det er helt fantastisk

Blant dem som kom for å hylle 173 års livsvisdom og glede, var forloverne. Gunnel Berdal Wullstein, brudens søster, og Erling Kagge, forlegger og eventyrer. Bergens tidligere ordfører Trude Drevland og Rema-sjef Odd Reitan var blant mange kjente ansikter i bryllupet, som skal gjøres unna i ekspressfart: Tre timer varer festlighetene. Mens Sissel Berdal Haga Thon har tre barn fra et tidligere ekteskap og er bestemor til tre, fikk aldri Olav Thon egne barn.

Men bonusbarna- og barnebarna var selvfølgelig til stede under bryllupsfeiringen.

Traff hverandre i skisporet

Sissel Berdal Haga og Olav Thon traff hverandre i skisporet på Finse. I et intervju med Aftenposten forteller den nyslåtte fru Thon at hun ikke husker eksakt dato og år. Men det var på begynnelsen av 80-tallet, og i de siste 35 årene har de holdt sammen til tross for at Olav Thon var gift. Hans kone Inger Johanne Thon ble tidlig syk av Alzheimer, og døde i april i fjor. I mange intervjuer har milliardæren fortalt at han mistet Inger Johanne tidlig, men likevel ikke ønsket å skille seg.

Sissel Berdal Haga Thon sa i et intervju til Aftenposten for en uke siden at det på mange måter har vært vanskelig å være «den andre kvinnen.» Men at hun aksepterte situasjonen og egentlig ikke ventet noe frieri før det skjedde tidlig i mai i år.

– Nei, jeg kjenner Olav godt nok, han er ikke en du kan mase på! Men vi har begge ønsket å formalisere forholdet når det en dag passet, så vi er begge lykkelige for det som nå skjer.

Forloverne hadde også et budskap til brudeparet:

– Fortsett å være like mye i sengen som dere pleier, gå turer og ha det gøy sammen, sa Erling Kagge.

Gunnel Berdal Wullstein oppfordret de to til å fortsette med det de har gjort de siste 35 årene: Ha det moro, vise respekt og omsorg for hverandre