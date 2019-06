Retten får se rekonstruksjon i Jemtland-saken

Rekonstruksjonen skal tirsdag vises i Eidsivating lagmannsrett på Hamar, som en del av den drapstiltaltes forklaring.

– Under tingrettsbehandlingen ble det etter vår oppfatning et helt behov for å gjennomføre en rekonstruksjon, nettopp fordi den billedgjør og viser konkret stedet det skjedde og hvordan det skjedde illustrert av Svein Jemtland, sier Christian Flemmen Johansen, den ene av ektemannens forsvarere.

Halvannen times film

– Det ble ikke gjort i tingretten, og derfor ba vi om at det skulle bli gjort, og det ønsket etterkom også politiet, og det er vi veldig glade for, fortsetter han overfor NTB.

Filmen av rekonstruksjonen er rundt halvannen time lang. Rekonstruksjonen ble gjort i mai på parets småbruk i Brumunddal i Hedmark. Den tar for seg det som den tiltalte ektemannen mente skjedde fram til hun ble skutt på trappa – et skudd han mener gikk av ved et uhell.

Tingretten slo fast at skuddet, som traff Janne Jemtland i panna fra kort hold natt til 29. desember 2017, var en likvidasjon. Ektemannen ble dømt til fengsel i 18 år, en dom han anket på stedet.

Pågrepet etter to uker

Ektemannen ble pågrepet og siktet for drap to uker etter at kona forsvant. Dagen etter pågripelsen ble hun funnet på bunnen av Glomma ved Eid bru, etter ektemannens anvisning.

Rettsmedisinerne konkluderte med at selv om skuddet som ble avfyrt, var dødelig, døde Jemtland av drukning få timer etter at hun ble skutt.

Ifølge ektemannens egen forklaring kvittet han seg imidlertid med liket av kona først natten etter. Han ba om en pause da han tok til tårene under forklaringen om hvordan han dumpet kona i elva.

– Det verste var å lyve for barna mine. Det var ille, sa den tiltalte ektemannen i retten.

Det er satt av to uker til saken.