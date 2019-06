Moren er tilbake i Norge, men barna hennes er sendt til Kabul.

Atefa Razie gikk inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen klokken o5. Trebarnsmoren var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul flere timer etterpå, skriver Politiets utlendingsenhet (PU) i en pressemelding.

På flyplassen i Istanbul kontaktet PU det aktuelle flyselskapet som skulle fly personene og PUs personell videre til Kabul. Det ble vurdert at det ikke var medisinsk forsvarlig å transportere Rezaie videre til Kabul i hennes daværende tilstand.

Politiets utlendingsenhet (PU) var på forhånd kjent med Rezaies helsehistorikk som kunne medføre at hun går inn i en bevisstløs tilstand over en viss periode.

Lege og sykepleier

PU hadde med lege og sykepleier ved pågripelsen. De ga henne fortløpende medisinsk oppfølging underveis fra pågripelsestidspunktet, under transport med bil til Røros og deretter under flyvningen til Oslo lufthavn. Flyvningen fra Røros til Oslo ble foretatt med innleid charterfly.

Det ble også gjort en «fit for flight»-vurdering av Rezaie før avgang fra Røros, med tanke på om det var medisinsk forsvarlig å la henne bli med på flyvningen.

Ved ankomst Oslo lufthavn ble det foretatt en ny slik vurdering. Denne ble gjort i samråd med en annen lege, heter det videre i pressemeldingen. Det var denne legen som fulgte med videre på transporten, mens legen og sykepleieren som var til stede ved pågripelsen ikke ble med videre.

Barna sendt til Afghanistan

Det ble under hele forløpet – fra pågripelsestidspunktet og underveis i tvangsreturen – foretatt fortløpende medisinsk oppfølging av Rezaie, skriver PU.

Det ble besluttet å forsøke ny uttransportering med rutefly. I påvente av denne ble personene innkvartert på flyplasshotellet i transittområdet av flyplassen i Istanbul.

Uttransporteringen av de tre barna er ikke avbrutt. To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan.

Moren er tilbake i Norge

PU skriver i pressemeldingen at morens tilstand søndag ettermiddag ble vurdert til ikke å være god til at transporten til Kabul kunne gjennomføres. Det ble derfor besluttet å fly henne tilbake til Norge i et charterfly. Hun ankom Norge i går kveld, og følges nå opp av helsevesenet.

Til tross for den svekkede helsetilstanden hennes, mener PU at det var riktig å forsøke å gjennomføre uttransporteringen og at det har vært forsvarlig. PU gir i pressemeldingen uttrykk for at dette har vært belastende for Rezaie og hennes barn.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Barna aldri vært i Afghanistan

Lars Haltbrekken (SV) varsler at han i løpet av mandag vil be justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om myndighetenes praksis for å sende barna til Afghanistan når deres omsorgsperson ikke er med.

– Det har oppstått en akutt situasjon. Barn uten omsorgspersoner returneres ikke fra Norge til Afghanistan, sier han.

Haltbrekken vil ha svar, blant annet på dette:

– De tre barna, der den yngste er 16 år, er skilt fra mor. De to yngste har aldri vært i Afghanistan. Likevel skal de uttransporteres. Hvem har tatt avgjørelsen, og hvilken hjemmel er brukt?