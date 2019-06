Lørenskog-forsvinningen: Politiet mener det er grunn til å tro at Anne-Elisabeth Hagen er drept

Saken oppdateres.

Politiet opplyser på en pressekonferanse klokken 12 onsdag at hypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen er bortført med økonomisk motiv som vinning, er svekket. Hovedhypotesen nå er at Hagen er drept.

Ingen har hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun klokken 9.14 om morgenen den 31. oktober i fjor tok en telefonsamtale til et familiemedlem. Politiet har heller ikke hørt fra personene som angivelig bortførte Anne-Elisabeth Hagen siden januar.

Etterforskningsleder Tommy Brøske legger følgende til grunn for endringene i hypotesen:

En svært begrenset vilje til kommunikasjon fra dem som skal ha bortført henne.

Fraværet av kontakt de siste månedene.

Mangel på livsbevis.

En lite egnet form for kommunikasjon fra de angivelige bortførerne.

I tillegg til en «helhetsvurdering».

Lise Åserud / NTB scanpix

Kan være fordekt bortføring for å dekke drap

Brøske kaller det en mulig fordekt bortføring for å skjule det de nå mener er et drap.

– Det er mest sannsynlig fortsatt at hun er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv, sier Brøske.

Politiet har inntil nylig jobbet ut ifra en hypotese om at Hagen er bortført av ukjente gjerningspersoner hvor penger har vært motivet. Brøske understreker at det fremdeles er en mulighet for at dette kan ha skjedd, men at politiet alt anser dette som mindre sannsynlig enn tidligere

Trusselbrev

Under pressemøtet kom politiet også med nye detaljer rundt trusselbrevet som ble funnet i bolighuset på Lørenskog. De mener å ha gode holdepunkter for å vite hvor papiret er produsert og solgt, men vil ikke kommentere detaljer ytterligere.

– Vi utelukker imidlertid ikke at arket er solgt i Norge, sier Brøske.

Massiv etterforskning, men toner den ned

På spørsmål om politiet nå har noen mistenkte eller siktede i saken, svarer Brøske følgende.

– Det er ingen tradisjon for å gi vurderinger av siktede eller mistenkte i denne saken. Vi kommer tilbake til dette ved et senere tidspunkt, sier han.

Øst politidistrikt, med bistand fra blant annet Kripos, Økokrim, Europol, Interpol og FBI, har brukt et stort antall timer på å søke etter «åpenbare spor, som de har hatt et håp om at kunne hjelpe dem å løse saken. Det er også gjennomført en rekke avhør.

– Det er utført drøyt 250 avhør i saken, men det er viktig å påpeke at det kan være enkelte personer som er blitt avhørt flere ganger, sa Brøske til Aftenposten tidligere i juni.

Han opplyste at volumet var tonet noe ned, hvilket skyldtes at de var inne i en fase av etterforskningen han betegnet som mer dyptgående.

Dyr etterforskning

Øst politidistrikt ba i mars om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen. Fortsatt venter de på svar fra Politidirektoratet.

Ifølge politidistriktets egne tall, hadde saken ført til en merkostnad på over 9 millioner kroner frem til 12. mars. Prognosene for i år viser at etterforskningen trolig vil koste i overkant av 15 millioner kroner ekstra fra januar til juni.