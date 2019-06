Politiet orienterer om etterforskningen av forsvinningssaken. Vil svare på «sentrale spørsmål».

Onsdag klokken 12 vil etterforskningsledelsen orientere om statusen på «noen sentrale spørsmål i etterforskningen» før sommeren, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen, kona til en av Norges rikest menn, ble bortført fra sitt hjem i Lørenskog onsdag 31. oktober i fjor. Så langt har politiet og familien ikke fått noe livsbevis.

Det er denne mangelen som gjør at politiet anser sannsynligheten som liten for å finne henne i live.

– Vi mangler fortsatt bevis på at hun er i live og må være så ærlige å si at vi anser sannsynligheten for å finne Anne-Elisabeth Hagen i live nå som liten, sa etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt til Aftenposten tidligere i juni.

Olav Olsen

Massiv etterforskning, men toner den ned

Øst politidistrikt, med bistand fra blant annet Kripos, Økokrim, Europol, Interpol og FBI, har brukt et stort antall timer på å søke etter «åpenbare spor, som de har hatt et håp om at kunne hjelpe dem å løse saken. Det er også gjennomført en rekke avhør.

– Det er utført drøyt 250 avhør i saken, men det er viktig å påpeke at det kan være enkelte personer som er blitt avhørt flere ganger, sa Brøske.

– Volumet er tonet noe ned nå. Dette skyldes at vi er inne i en fase av etterforskningen som er mer dyptgående, sa Brøske tidligere i juni.

Dyr etterforskning

Øst politidistrikt ba i mars om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen. Fortsatt venter de på svar fra Politidirektoratet.

Ifølge politidistriktets egne tall, hadde saken ført til en merkostnad på over 9 millioner kroner frem til 12. mars. Prognosene for i år viser at etterforskningen trolig vil koste i overkant av 15 millioner kroner ekstra fra januar til juni.