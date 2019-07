– Det skal bli godt å komme seg innendørs, roper Anders Knutsson fra det kalde vannet på Ingierstrand bad i Oppegård.

Han holder opp et termometer som viser kun 17 grader i vannet.

I mangel på offisielle målinger mandag, og for å slippe å gå uti vannet selv, har Aftenposten bedt et utvalg mennesker på populære badesteder rundt Oslo om å måle temperaturen i vannet for oss.

Paal Audestad

På denne tiden i fjor nøt nordmenn flest den varme sommeren med høye badetemperaturer. Anders og søstrene Emma og Maria, som er på besøk fra Strømstad i Sverige, må derimot finne seg i kalde badetemperaturer i år. Det til tross for at sommervarmen er på vei på land.

– Det blir nok ikke så mye varmere, så man får bare vende seg til det, sier Maria Knutsson.

17 grader på Sognsvann

På Sognsvann nord for Oslo får Aftenposten eksperthjelp fra ni år gamle Nynne Bratlie.

Vel plassert på en svær, oppblåsbar påfugl holder hun Aftenpostens termometer under vann. Også her viser det 17 grader.

– Er det ikke kaldt?

– Nei, helt lunkent, svarer niåringen.

Disse målingene på 10–30 cm dyp gir et omtrentlig resultat. Bymiljøetaten, som foretar offisielle målinger, opplyser at de måler temperaturen på utvalgte badeplasser tre ganger i uken og legger ut resultatene fortløpende.

Opp mot 25 grader

Etter flere dager med vekslende vær vil temperaturen stige frem mot midten av uken. Onsdag og torsdag vil temperaturen i Oslo-området komme opp i nesten 25 grader.

– Et høytrykk som legger seg over Norskehavet, vil sørge for varmere luft de neste dagene. Vi merker allerede at temperaturen er på vei oppover, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Men selv om det blir varmt på land, vil det altså være kaldt i vannet.

– Man må gjerne ha pent og varmt vær over lengre tid for at temperaturen i vannet skal stige betydelig, sier meteorologen.

17 grader på Sørenga

På Sørenga går to søsken fra Ålesund med på å ta en pause i saltoene fra stupetårnet for forskningen. Leander Ness (13) holder termometeret under vann. Også her viser det 17 grader.

Det kalde vannet er imidlertid ikke en utfordring for de to vestlendingene.

– Det er mye varmere enn hjemme, sier Linnea Sofie (11).

Mange maneter i vannet

Meteorolog Granerød legger til at det kan komme litt regn natt til tirsdag, men det blir ikke snakk om mye.

– Akkurat nå er skyene fra Oppland og Hedmark på vei sørover. Dette kan gi litt regn i natt.

Har du tenkt å bade, så bør du også være på vakt for maneter. For store klynger med glass- og brennmaneter er observert i Oslofjorden og på Sør-Vestlandet, melder NRK.

– God formering og mye mat kan være årsaken til oppblomstringen, sier forsker Tone Falkenhaug i Havforskningsinstituttet.

Hvert år tar uheldige nordmenn kontakt med Giftinformasjonen for å få råd dersom de har brent seg på maneter. Da pleier seniorrådgiver Christian Haga å komme med følgende råd:

– Skyll med saltvann, og forsøk å få vekk tentaklene så fort som mulig. Forsøk å ikke gni og ikke bruk ferskvann, det kan ofte gjøre vondt verre, sier Haga til NRK.