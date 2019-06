Vinstra-saken: Tiltalte var tilregnelig

Om retten tar dette til følge, kan han dømmes til fengselsstraff eller forvaring for drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i fjor.

Dersom de hadde kommet til at han var utilregnelig da drapet skjedde, vil han blitt overført til tvungent psykisk helsevern.

De to rettssakkyndige Terje Tørrissen og Alexander Rønningsdalen Flaata mente også at det er forhøyet fare for at han vil begå nye alvorlige straffbare handlinger, at han vil trenge lang behandling og at hans voldsfiksering fortsatt er en del av tankegodset hans.

Endret oppfatning

Han sa at de ikke hadde noen grunn til å tro at tiltalte har en paranoid vrangforestilling om at noen på Vinstra skal komme å ta ham.

– Denne saken har vi brukt veldig mye tid på. Vi begynner å komme i det leie vi tenkte i utgangspunktet, sa han.

Tørrissen sa videre at de ikke på noe tidspunkt har registrert at det har vært en realitetsbrist hos gutten, ei heller under hovedforhandlingen.

– Vi har endret konklusjon. I etterkant har vi fått mer informasjon og gått flere runder. Vi føler vi har kommet der vi skal være, sa Tørrissen.

Hastebehandlet

I forkant av onsdagens gjennomgang hastebehandlet Den rettsmedisinske kommisjon en tilleggserklæring fra rettspsykiaterne.

De to sakkyndige leverte erklæringen til kommisjonen rett over midnatt natt til onsdag.

I 9.30-tiden sendte kommisjonens leder Gunnar Johannessen beskjed til tingrettsdommeren om at erklæringen var ferdigbehandlet uten vesentlige mangler.

Retten tok deretter pause slik at partene kan få lest gjennom dokumentet før de sakkyndige legger fram sine funn i saken.

Det foreligger allerede en tilleggserklæring til hovederklæringen. Men dagen før de to sakkyndige skulle forklare seg, ga de beskjed om at de arbeidet med ytterligere en tilleggserklæring.