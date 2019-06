Siste dag i retten for tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen

Prosedyrene i rettssaken startet med aktoratet mandag mot Svein Ludvigsen, i Nord-Troms tingrett. Påtalemyndigheten mener den tidligere fylkesmannen bør fengsles i fem år og seks måneder for å ha utnyttet stillingen sin til å skaffe seg sex.

Ludvigsen nekter straffskyld. Inntil rettssaken startet 11. juni nektet han også for seksuell omgang med alle de fornærmede, men i retten endret Ludvigsen forklaringen og sa at han ved tre anledninger hadde sex med en av de fornærmede, etter at han hadde gått av som fylkesmann og at det var med samtykke.

Hans forsvarer Kai Roger Vaag ville mandag kveld ikke si noe om innholdet i tirsdagens prosedyren til NRK, utover at de skal legge ned påstand om full frifinnelse.

– Påstanden om frifinnelse står ved lag, bekreftet forsvarer Vaag.

72-åringen nekter for å ha utnyttet stillingen sin til å oppnå sex med tre menn, som alle ifølge påtalemyndigheten var i en sårbar posisjon. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

I løpet av mandagen fremmet de tre bistandsadvokatene sine krav om erstatning og oppreisning.