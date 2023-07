Offer i dobbeltdrapssaken på Sandaker var kronvitne da siktet mann sist ble drapsdømt

Ett av ofrene i dobbeltdrapet i Oslo i juni var et sentralt vitne da den siktede 53-åringen i 2000 ble dømt for drap på et eldre ektepar, melder TV 2.

To menn ble funnet drept i en blokk på Sandaker i Oslo sent 30. juni. Mannen som er siktet for drapene, er også tidligere dømt for dobbeltdrap. Vis mer

En 75-åring og en mann i 60-årene ble funnet drept i ulike leiligheter i en blokk på Sandaker sent på kvelden 30. juni i år. En 53 år gammel mann ble pågrepet og siktet for drapene.

TV 2 har gjennomgått mannens lange straffehistorikk, og skriver at den eldste av ofrene på Sandaker var politiets viktigste vitne da mannen ble dømt for et dobbeltdrap på Sinsen i Oslo.

53-åringens forsvarer, advokat Kaja de Vibe Malling mener det ikke er noen relevans mellom de to sakene.

Flere titalls stikkskader

I november 1998 ble en kvinne (67) og en mann (70) funnet drept i sin egen stue på Sinsen. Vinduet i verandadøren var knust. Politiets hovedteori var at de ble drept da de oppdaget mannen inne i eneboligen.

Den nå døde mannen (75) forklarte den gang at siktede hadde betrodd seg til ham om drapet på ekteparet, ifølge kanalen.

Kvinnen og mannen var påført henholdsvis 66 og 25 stikkskader, med det som i domsavgjørelsen beskrives som «en styrke og brutalitet som vitner om en meget sterk aggresjon».

Dommen lød på 21 års fengsel med ti års sikring (nå forvaring). 53-åringen ble prøveløslatt i november 2012 etter å ha sonet to tredjedeler av drapsdommen. Han er senere dømt for en rekke grove innbrudd i Oslo.

Erkjent faktiske forhold

Mannen har erkjent de faktiske forhold i forbindelse med drapene på Sandaker, men ikke tatt stilling til straffskyld. Politiet mener også disse ofrene ble drept med kniv.

Hans forsvarer Kaja de Vibe Malling mener vitnemålet fra den gamle drapssaken ikke har noen relevans i drapssaken 53-åringen nå er siktet i.

– Dette er en helt isolert hendelse, som han har forklart seg om. Jeg kan ikke se at det har noen sammenheng med hans tidligere straffehistorikk på noen måte, sier forsvareren til TV 2.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker etter pågripelsen, hvorav to av dem i full isolasjon.