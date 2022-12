Finn frem votter og skjerf til nisseluen: På julaften vil det bli kaldt over hele landet

Flere steder i Norge er det mildvær. Men lille julaften kommer kulden. Enkelte steder kan få ned mot 25 minusgrader på julaften.

Det blir en kald julaften i hele landet. Også i Oslo. Bildet er tatt 13. desember.

– Det ser ut som en kald og relativt grei dag i det meste av landet, sier vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt, Bente Wahl.

Til og med på Vestlandet, der det de neste dagene er meldt ekte høstvær med plussgrader og bøtter med regn, vil gradestokken de fleste steder gå fra rødt til blått.

– Om ikke snø, så i hvert fall rim. Om man er heldig.

– Om ikke snø, så i hvert fall rim. Om man er heldig.

Usikkert i Midt- og Nord-Norge

Prognosene viser at det vil være oppholdsvær i de fleste deler av landet. Men på kartet til Wahl lurer det noen små lavtrykk når hun ser nordover. Det betyr snø. Men hvor mye, hvorhen og når er fortsatt opp til de såkalte værgudene.

– Foreløpig ser det ut som om Nordland får de kraftigste snøbygene på selve julaften. Det kan bli en del snø også i ytre strøk av Finnmark.

– Men disse lavtrykkene i kald luft kan flytte på seg. Det er aldri godt å si helt eksakt så mange dager i forveien.

Det betyr at Møre og Romsdal og Trøndelag for øyeblikket fortsatt må leve i spenning om det blir snø eller opphold neste lørdag. Men hva så må Troms?

Foreløpig ser det faktisk ut som om snøværet sniker seg rundt og forbi dem, kan Wahl fortelle.

Men frykt ei. Om det blir snø, så er det ikke snakk om noe dramatisk snøvær. Eller?

– Eneste er dette lavtrykket i Nordland. Der kan det være mulighet for at det danner seg veldig lokale, kraftige, snøbyger og lokal vind. Men det er nok ikke kjempestore muligheter for det.

Kaldt på Østlandet

For de som bor på Østlandet er det bare å belage seg på en kald julaften. I Oslo kan det bli så mye som 13 minusgrader. Grunnen er den fryktede nordavinden.

Men lenger innover i landet kan det bli ennå kjøligere.

– Vi kan få ned i 20 og 25 minusgrader på det kaldeste på indre Østlandet, forteller Wahl.

Foreløpig ser det ut som om årets julekulderekord vil finnes nettopp her, eller i indre Finnmark. Også Karasjok og Kautokeino kan få under 20 blå grader.

– Hvor sikre er dere på at dette blir julaften-været?

– At det blir kjølig lille julaften og kald luft. Det er vi ganske sikker på. Det har prognosene vist en stund. Det som er mest usikkert er hvem i midt og Nord-Norge som får snøbyger.

Så blir det mildt igjen. Eller.

Om det er litt usikkert hvordan været blir julaften, så er det i hvert fall usikkert hvordan det blir i romjulen.

Men temperaturene har Wahl noen frempek på.

– I romjulen ser det ut til å bli litt mildere igjen. Men vi er inne i vinterlig værtype. Men det er litt mer usikkerhet. Det kommer noen lavtrykk vestfra med litt nedbør. Kanskje snø en del steder. Kanskje mest på Vestlandet og Nord-Norge.