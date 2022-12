Kulturkurs stoppet i departementet. Statens vegvesen mener det var en suksess.

To departementer stoppet coaching til over en halv million kroner. Statens vegvesen mener 1,7 millioner var vel anvendte midler.

Statens vegvesen skiftet ut datasystemene sine frem mot 2021. De anså at ekstern hjelp til å bygge en kultur blant de ansatte var viktig.

19 minutter siden

Denne uken stoppet Forsvarsdepartementet (FD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) bruk av ekstern coaching i et statlig IT-program.

Det store IT-programmet «Felles IKT» skal gi nye dataløsninger for departementene og Statsministerens kontor. På veien har ansatte i programmet, blant dem eksterne konsulenter, det siste halvannet året fått kurs i kulturbygging.

FD ble fakturert for minst 100.000 kroner for hvert dagskurs fra selskapet Keiron AS.

Men det er ikke første gang selskapet er brukt til å kurse ansatte i et statlig IT-program.

22 kurs til 1,76 millioner

Frem mot 2021 moderniserte Statens vegvesen sine systemer i IT-prosjektet Autosys.

Der brukte de 1,76 millioner kroner på lignende kulturbygging, viser en oversikt Aftenposten har fått innsyn i.

22 ganger mellom november 2015 og juli 2021 fikk de ansatte i Autosys-programmet coaching. Kostnaden var som regel 80.000 kroner eller mer pr. gang.

1,44 millioner ble betalt til Keiron AS for 18 av kursene. Et annet selskap sto for resten.

Keiron har ikke besvart Aftenpostens spørsmål om hva slike kurs inneholder, og hva det krever av for- og etterarbeid.

Et suksesskriterie

FD og KDD stemplet bruken av coaching som uakseptabelt. Statens vegvesen svarer at det var i tråd med styringen av Autosys.

Eksterne konsulenter som kvalitetssikret Autosys, anbefalte at man satset på kulturbygging, ifølge Veivesenet.

«De pekte på at nettopp satsingen på organisasjonsutvikling var et viktig element», opplyser medievakten i Statens vegvesen.

De kaller dette en «suksesskritisk faktor». Derfor ble det satt av 2 millioner kroner til organisasjonsutvikling da de skulle redde sitt store IKT-prosjekt, opplyser Statens vegvesen.

Betalte markedspris: – Vel anvendte penger

Erik Johannessen leder Felles IKT i Forsvarsdepartementet. Han ledet også Autosys-programmet i Statens vegvesen.

I en rapport som Johannessen har skrevet fra Autosys-prosjektet, understrekes behovet for å bygge kultur internt. Målet var å styrke lederskapet og bygge en «prestasjonsfremmende og verdibasert prosjektkultur».

Derfor ble holdt samlinger både for alle 80–130 ansatte samt for en mindre ledergruppe. Ifølge rapporten var dagskursene også attraktive å ha på CV-en for de ansatte.

– Er det å forvente at det koster 80.000 pr. for et kurs hvis man skal bygge en felles kultur i offentlige IT-prosjekter?

– Dette er markedsprisen for denne typen tjeneste. Skulle vi ha denne typen spesialkompetanse permanent i virksomheten, hadde nok det både vært lite hensiktsmessig og blitt vesentlig dyrere, svarer Bodil Rønning Dreyer, direktør i Statens vegvesen.

– Synes dere 80.000 pr. kurs er mye penger?

– 80.000 kroner pr. kurs kan nok høres mye ut. Beløpet dekket imidlertid forberedelser, gjennomføring og etterarbeid/oppfølging for to personer. Og når vi ser hvilken nytteverdi det hadde for Autosys-prosjektet, mener vi det er vel anvendte penger, skriver Dreyer.