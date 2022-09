Én person er omkommet etter ras i Trøndelag. Liten jente reddet fra huset.

En eldre person døde i raset som tok et hus i Valsøyfjord i Trøndelag fredag kveld. Samme dag var det veiarbeid 30–50 meter overfor huset.

Slik ser rasområdet ut lørdag morgen

2. sep. 2022 20:38 Sist oppdatert nå nettopp

To personer ble fanget i huset som ble tatt. De ble hentet ut fredag kveld. En eldre person er bekreftet omkommet, opplyser politiet.

Innsatslederen for brann, Børge Henden, forteller til NRK at huset var delt i to av massene. Etter å ha sikret huset, forsøkte de ta seg inn i huset, forteller Henden.

– Vi hørte lyd av stemmer inne i den sammenraste delen av huset. Det viste seg å være en liten jente, som på merkelig vis hadde funnet seg et hulrom der inne. Så da satte vi inn all innsatsen for å få ut jenta, og det klarte vi, forteller han.

De øvrige personene er tatt hånd om av helsevesenet. Minst ett hus med garasje er berørt av raset i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt forteller til Adresseavisen lørdag morgen at politiet har vakthold ved rasstedet til geolog kommer og tar en ny vurdering i dagslys.

– I går kveld ble det blant annet bestemt at man ikke ville flytte noe masse, og ikke åpne E39. Geolog fikk ikke vurdert godt nok om det var trygt. I dag skal det tas en ny vurdering når det blir dagslys, sier Bergstrøm.

– Vi går over i en etterforskningsfase i løpet av dagen, sier hun.

Nabohuset om lag 50 meter unna huset som ble tatt av raset, er evakuert.

Slik ser huset som ble tatt av raset ut lørdag morgen.

Fortsatt ikke trygt

Seks personer som var i huset, ble sendt til St. Olavs hospital. Politiet opplyser i tiden at de er mellom to og over 80 år gamle. Ingen skal være kritisk skadet.

– Det er ikke stabilt. Massene er flytende. Om det er fare for flere ras, kan jeg ikke si. Det må geologene ta stilling til, sier operasjonsleder Anne Birgitte Arras til Aftenposten.

– Det er overhodet ikke trygt å bevege seg inn i raset, legger hun til.

Operasjonslederen vet ikke når arbeidet begynner lørdag morgen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vært på stedet.

«Etter dialog med Statens vegvesen på rasstedet følger de opp saken videre. NVE stiller seg tilgjengelig for å gi råd og bistand gjennom helgen», skriver regionsjef Terje Thuseth i en melding.

Minst ett hus er rammet av raset, opplyser politiet.

200 meter langt

Det var klokken 19.14 fredag at nødetatene ble varslet om at et cirka 200 meter langt og 20 meter bredt jordras hadde feid med seg deler av et hus på Hennset i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag. Bilder fra stedet viser at halvparten av huset er knust av raset.

Redningsarbeidet var krevende med stadig ras i ytterkantene av rasområdet. Store redningsressurser ble sendt til stedet etter at meldingen kom.

I tillegg til politi, brannvesen og ambulanse, bisto Hovedredningssentralen Sør-Norge. Det ble sendt droner til området, søk- og redningsgruppen (USAR) og hundeekvipasje var også på vei.

Et ras traff fredag kveld et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. Selve raset er meldt å være cirka 200 meter langt og 20 meter bredt, ifølge politiet.

Både redningshelikopter og luftambulanse var på stedet fredag kveld.

E39 er stengt på grunn av jordraset. Omkjøring er mulig via fylkesvei 65 Surnadal, skriver Vegtrafikksentralen midt på Twitter. Fergesambandet Arasvika–Hennset er også innstilt.

Ny E39 bygges like ved

Rett overfor huset som ble tatt av raset pågår arbeid med å bygge en ny vei på E39. Statens vegvesen sier det er for tidlig å si om veiarbeidet har noen sammenheng med raset, skriver Nettavisen.

Statens vegvesen opplyser at de bistår politiet etter raset. Prosjektleder Odd Innerdal bekrefter at Veivesenet har ansvar for veiprosjektet E39 Betna-Hestnes.

– Det har vært anleggsarbeid i dag 30–50 meter overfor huset som ble tatt av jordmasser, sier Innerdal.

En av Veivesenets geoteknikere er på vei til rasstedet.

– Så snart det er trygt skal vi inn og undersøke hva som har skjedd, sier Innerdal.

Heim kommune ligger sørvest i Trøndelag på grensen til Møre og Romsdal.

Det er satt krisestab i Heim kommune, opplyser ordfører Odd Jarle Svanem.