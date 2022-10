Holder pressekonferanse om situasjonen rundt krigen i Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl holder pressekonferanse kl. 9.

31 minutter siden

Den siste tiden er det observert droner over ulike installasjoner på norsk sokkel og norske flyplasser.

Norge har innført sanksjoer som forbyr russiske statsborgere å fly droner på norsk territorium. Samtidig er en rekke russiske statborgere pågrepet og siktet for å ha fløyet droner i Norge.

Onsdag ble det klart at PST etterforsker hendelsene. På en pressekonferanse sa assisterende PST-sjef Hedvig Moe at faren for en sabotasjeaksjon mot Norge anslås som større nå enn før krigen i Ukraina, men at det ikke er sannsynlig.

Torsdag morgen holder regjeringen ved Statsminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om situasjonen i Norge som følge av krigen i Ukraina.

Skal finne ut om det er russisk etteretning

PST-sjef Hedvig Moe sier til Aftenposten at de skal prøve å finne ut om drone-sakene har forbindelse til russisk etterretning. I utgangspunktet etterforskes sakene fordi det er ulovlig å fly drone i Norge som russer. Hun legger til:

– Men vi er jo interessert i å prøve å finne ut hvem som står bak. Er det russisk etterretning? Er det noen som vil fotografere naturen?

Moe sier en hypotese er at dronene blir brukt av Russland, enten i ett eller flere tilfeller. Men det er også en hypotese at det er enkeltpersoner. Vi kan derfor ikke konkludere hvem som står bak.

– Vi ser at droneaktivitet i nærheten av norsk infrastruktur kan brukes til å skape frykt og usikkerhet rundt norske gassleveranser til Europa, som nå er veldig viktig.