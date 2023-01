Kjørelæreren hadde drukket alkohol, sniffet kokain og røykt hasj. Dette var ikke nok for førerkortbeslag.

Kjørelæreren var beruset under kjøringen. Likevel klarte han å overbevise Oslo tingrett om at han måtte ha førerkort for å jobbe. Noen uker senere ble han igjen stoppet med promille.

Trafikklæreren ble stoppet etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand både i november og i desember. Oslo tingrett bestemte nylig at han må være uten førerkort i et halvt år.

25.01.2023 18:40

I slutten av november ble kjørelæreren i 30-årene siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Politiet tok mannens førerkort. Saken om beslag av førerkort havnet da i Oslo tingrett.

Der forklarte Oslo-mannen at han hadde både drukket alkohol, sniffet kokain og røykt marihuana/hasj kvelden før. Han trodde ikke at han var påvirket da han skulle kjøre.

