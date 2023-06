Miljødirektoratet om klimapolitikken: Ikke i nærheten av målet

Det er fortsatt mulig å nå klimamålene, mener Miljødirektoratet. Du må bidra med å spise mindre kjøtt og sitte mer på hjemmekontor.

– Dersom det skal være mulig å få til så store utslippskutt så fort som vi har lagt til grunn, er det behov for svært rask utvikling av klimapolitikken. Hovedfoukset har vårt har vært på hva som skal til for å få tiltakene til å skje.

Det sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Direktoratet har fått i oppdrag av regjeringen å finne ut hvilke tiltak som kreves for at Norge skal nå klimamålene.

De siste 33 årene har norske klimagassutslipp blitt redusert med 5 prosent. Vi har syv år på å kutte 50 prosent til.

– Utslippene forventes å gå ytterligere ned mot 2030 med dagens politikk, men ikke i nærheten av det som er nødvendig for å nå de nasjonale klimamålene, sier Hambro i en pressemelding.

Direktoratet mener målet likevel ikke er utenfor rekkevidde. De lister opp 85 klimatiltak som kan ta oss dit. Men da må det gjøres eksepsjonelt mye – eksepsjonelt raskt.

– Så å si alt vi har utredet må gjennomføres, og mye må skje i parallell, hvis

målene skal nås, sier Hambro.

Mange av tiltakene som anbefales, består av tekniske endringer i transporten, industrien og oljesektoren.

Men noen av de mest effektive grepene griper også rett inn i hverdagen din.

Fakta Disse fem tiltakene vil ha størst effekt på utslippene: Karbonfangst- og lagring på industrianlegg Elektrifisering av sokkelen Endre matforbruket i tråd med dagens nasjonale kostholdsråd (altså spise mer grønnsaker og begrense inntaket av rødt kjøtt til 500 g i uken) Økt bruk av biomasse i industriprosesser Økt bruk av hydrogen i industrien Vis mer

Fakta Disse tiltakene kan innføres raskt og få god effekt: En virkemiddelpakke for elektrifisering av tungtransporten. Stille mer krav til og premiere nullutslipp på offentlige bygge- og anleggsplasser. Stille krav om lav- eller nullutslipp til offshorefartøy Innføre forbud mot bruk av fossile brensler til energiformål i industrien Innføre en «omvendt» avgift for karbonfangst og lagring fra ikke-fossile kilder Vis mer

Lade- og hvilestasjoner

Potensialet for utslippskutt er størst for karbonfangst- og lagring. I tillegg viser beregningene at store deler av utslippene kan kuttes ved å sette fart på elektrifiseringen av transportsektoren, industrien og petroleumsnæringen.

For eksempel er det mye å hente på å få flere elektriske lastebiler ut på veiene. For å få til det, må det bygges flere ladestasjoner, slik at sjåførene kan lade samtidig som de hviler.

Men i tillegg må vi rett og slett dempe det stadig økende behovet for transport.

– Men det er viktig ikke å bli blinde på antall tonn, for vi skal videre ned etter 2030, sier Hambro.

– Det er krevende å kutte i transportsektoren fordi mange av kjøretøyene har lang levetid. Derfor er vi også opptatt av å se hva som kan gjøres for å redusere omfanget og få til et skifte til transportformer med mindre utslipp, sier Hambro.

Eksempler i rapporten viser blant annet at:

Økt bruk av hjemmekontor kan over perioden redusere utslippene med 163.000 tonn.

Mer utstrakt bruk av digitale møter kan kutte 247.000 tonn.

Om flere går og sykler kan det kutte 184.000 tonn.

Mer hjemmekontor kan bidra til å kutte utslippene fra transport.

Må spise mindre kjøtt

Redusert transportbehov vil også begrense klimagassutslippene som kommer fra at vi bygger ned naturen.

– Det har noe å si hvordan vi bor og bygger, hvordan vi transporterer oss, og hvordan vi spiser, sier Hamro.

Sistnevnte – altså hvordan vi spiser – trekkes frem som ett av tiltakene med aller størst effekt, kun slått av karbonfangst og elektrifisering av sokkelen.

Dersom nordmenn begrenser kjøttinntaket sitt til de anbefalte maksimalt 500 grammene med rødt kjøtt i uken og spiser mer grønnsaker i stedet, vil det ifølge rapporten kunne kutte utslippene med 4,5 millioner tonn.

– Dette er et eksempel på et tiltak som vil være krevende å utløse, sier Hambro.

Men også dette vil ha en positiv bieffekt: Helsegevinsten er beregnet til 30–70 milliarder kroner. På den andre siden vil det gi færre jobber i landbruket: Det krever færre hender å dyrke belgfrukter enn å passe kyr.

Hun mener rapporten er både optimistisk og ærlig.

– Optimistisk, fordi den viser at det er fullt mulig å nå klimamålene. Ærlig, fordi den viser at alle sektorer må bidra, og at vi ikke har noen tid å miste.

Klimatiltak på vent

Denne våren har det vært tett mellom nyhetene om gode klimatiltak som avlyses, settes på vent, eller blir dyrere:

– Hvor realistisk mener du det er å få til alle tiltakene som kreves i dette bildet?

– Vi har vist at det er mulig klimamålene, men legger heller ikke skjul på at det er krevende. Det krever en veldig rask iverksetting av ny politikk, sier Hambro.