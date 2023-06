Utdanningsdirektoratet endret en historisk tale av John F. Kennedy

Da eksamenselevene skulle analysere presidentens språk i en kjent fredstale, hadde direktoratet selv skrevet flere av setningene.

Sommeren 1963 holdt John F. Kennedy en tale om verdensfred på the American University i Washington D.C. Vis mer

Våren 2018 fikk videregåendeelever utdrag fra en tale av John F. Kennedy på eksamen i internasjonal engelsk. Talen A Strategy of Peace er regnet som en av hans sterkeste. Mens atomvåpen-kappløpet mellom USA og Sovjetunionen sto i fare for å eskalere i 1963, skisserte Kennedy en plan for verdensfred.

Elevene skulle forklare effekten av noen av hans språklige virkemidler og bruke eksempler fra talen i svaret. Men i kildelisten bakerst står det at talen var «Adapted by Utdanningsdirektoratet». Altså: Kennedys tale er bearbeidet av dem. Men det står ikke hva eksamensforfatterne konkret hadde gjort.