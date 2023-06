USA sender én enslig diplomat til Tromsø. Det er det gode grunner til.

Nesten 30 år etter at kontoret ble lagt ned, oppretter USA en ny diplomatisk post i Nordens Paris. Hvorfor?

USAs utenriksminister Antony Blinken under Natos pressekonferanse i Oslo torsdag. Der fortalte han at USA vil åpne en ny diplomatisk post i Tromsø.

01.06.2023 22:52

– Jeg erklærer i dag at USA vil åpne et eget kontor i Tromsø. Det vil bli vår nordligste diplomatiske tilstedeværelse, sa USAs utenriksminister Antony Blinken under pressekonferansen under Natos uformelle utenriksmøte torsdag.

Dette er for å styrke arbeidet i nord, sier han. Posten, en såkalt American Presence Post (APP), blir den eneste nord for polarsirkelen.

Særlig to ting er avgjørende for den nye posten.

1. USAs sfære

Iver B. Neumann er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Han sier at en APP er det minst mulige diplomatiske avtrykket amerikanerne kan sette. Men det er likevel viktig.

– Det er en markering av tilstedeværelse. Og timingen er morsom, sett i kjølvannet av USS Gerald R. Fords besøk i Norge, sier Neumann.

Iver B. Neumann Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og forsker på internasjonal politikk.

Både besøket av verdens største hangarskip og den nye posten, er nok ikke gått upåaktet hen i Moskva, tror Neumann.

– De sender en beskjed til russerne: Dette er USAs sfære.

Aftenposten har torsdag vært i kontakt med det amerikanske utenriksdepartementet om hvorfor de velger å opprette en diplomatisk post i Tromsø. En ikke navngitt talsperson sier at det har vært en prosess over flere år som har ledet frem til avgjørelsen.

– Dette samsvarer med USAs nasjonale strategi for Arktis. Den sier at det er nødvendig å styrke vår tilstedeværelse, skriver talspersonen i en e-post til Aftenposten.

Deler av den russiske marinen ligger i Severomorsk. Russland har derfor en stor tilstedeværelse i Arktis.

2. Konkurrenter i nord

Strategien peker på viktigheten av å løse klimakrisen, å investere i fornybar teknologi og å håndtere økende konkurranse i regionen, legger talspersonen til.

For det er ikke bare i Moskva dette blir lagt merke til, tror Neumann.

I Beijing har de lenge hatt som mål å bli en stormakt i Arktis. Kinas leder Xi Jinping har hatt som et uttalt mål at landet skal bli det innen 2030.

– Kina er stadig mer til stede i Arktis. Når de øker sin tilstedeværelse, så er det naturlig at USA øker sin, sier Neumann.

En supermakt har pr. definisjon interesse av å være til stede i alle deler av verden, påpeker han.

Både USA, Kina og Russland har store interesser av å være til stede i Arktis. Derfor er det naturlig for USA å være i Tromsø, mener Iver B. Neumann.

Et naturlig valg

USA har som mål å sørge for at Arktis skal være et sted for fredfullt samarbeid, sa Blinken torsdag.

Neumann sier det trolig er flere grunner til at USA nettopp har valgt seg ut Tromsø.

– Det skjer mye som gjelder Arktis. Samtidig er det ikke så mange byer i vennlige strøk som ligger så langt nord. Når de først skal være der, så er Tromsø et naturlig valg.

Han ble likevel overrasket da han torsdag hørte nyheten.

– Det er fordi de har veldig få slike stasjoner, men det gir mening, sier han.

For hadde USA valgt å opprette et konsulat i Tromsø, så ville det betydd mye mer arbeid. Blant annet ville de ha måttet utstedte visum, noe som tar mye tid, påpeker Neumann.

USA hadde et kontor i Tromsø frem til 1994. Nesten 30 år senere skal de åpne et nytt.

Ut å møte de lokale

– Hva gjøres ved en slik diplomatisk post?

– Det samme som ved en ambassade eller et konsulat, men i mindre skala, svarer Neumann.

Han sier det i all hovedsak skjer tre ting:

Å vise tilstedeværelse og representere USA. Å observere hva som skjer. Å skrive hjem om hva som foregår.

Aftenposten har spurt det amerikanske utenriksdepartementet spørsmål om hvor mange slike poster de har i verden. Det hadde de ikke en egen liste over, var svaret vi fikk.

USAs nasjonale museum for amerikansk diplomati, skriver at eksempler på steder hvor USA har slike poster er Bordeaux i Frankrike, Winnipeg i Canada, Medan i Indonesia og Busan i Korea.

Det finnes også en egen side på Wikipedia om APP. Ifølge siden, så har USA kontor i Vest-Sahara, Toulouse i Frankrike og et virtuelt kontor i Cardiff.

Da USA åpnet kontoret i Busan i 2008, hadde de en diplomat og to lokale ansatte. Amerikansk UD uttalte den gang at posten skulle ha daglig kontakt med lokalmiljøet. Enten gjennom taler ved universiteter, møter med lokalpolitikere eller på arrangementer som var vanskelig for ansatte ved ambassaden i Seoul å komme seg til.

Det er ikke klart hvor mange som vil jobbe ved posten, men det ble torsdag sagt at posten vil huse en amerikansk diplomat. Så det gjenstår å se hvor mange amerikanere som skal ut og møte tromsøværingene den nærmeste tiden.