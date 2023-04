NRK lager Tiktok-innhold til barn de vet ikke skal være der

Tiktok mener barn under 13 år ikke har noe hos dem å gjøre. Likevel lager NRK bevisst innhold tilpasset 11-åringer på kanalen.

Supernytt lager innhold som forklarer nyheter for barn, men promoterer også egne programmer for kanalen NRK Super.

19.04.2023 19:16 Oppdatert 19.04.2023 20:16

– De under 13 år, skal ikke være på Tiktok.

Det sier presseansvarlig for Tiktok i Norden, Parisa Khosravi, til Aftenposten.

Tiktok mener barn under denne alderen er for unge til å være på plattformen. Derfor nekter de barn under 13 å ha konto, og de bruker tid og ressurser på å kaste yngre brukere ut av sitt system. Det er NRK fullstendig klar over.

Likevel driver NRK Supernytt en kanal på plattformen med mer enn 200.000 brukere der formålet er å lage innhold for barn fra 8 til 12 år.

«Pusher debutalderen ned»

– NRK har et ansvar for å sørge for at barn og unge er trygge på nett. De burde ikke pushe debutalderen for internett ned under aldersgrensen på 13 år.

Det sier daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik. Barnevakten er en stiftelse som formidler fakta og råd om mediebruk blant barn og unge.

Selv om han ikke synes innholdet er problematisk i seg selv, mener han kontoen bør diskuteres. Han vil ikke direkte si om han mener den bør legges ned.

– Vi vil oppfordre NRK til å ta en ny vurdering av hvordan de profilerer seg mot barn.

Supernytt har over 200.000 følgere.

NRK: – Tiktok er kjempegøyalt – og problematisk

NRK sier de ikke har noen planer om å legge ned sin konto. Statskanalen står fast på at de vil nå barna der de er, selv om dette strider mot Tiktoks egne anbefalinger.

– Vi har over tid gått mot en mer restriktiv linje når det kommer til publisering på sosiale medier. NRK gjør nå en større vurdering av vår publisering på sosiale medier og ønsker å se dette som en helhet, sier NRK Super-redaktør Siril Heyerdahl.

Hun sier det må være en overordnet plan dersom de skal kutte ut sitt nærvær på Tiktok.

– Vår tilstedeværelse og publisering på Tiktok og andre sosiale medieplattformer, er en del av den gjennomgangen, sier Heyerdahl før hun fortsetter:

– Tiktok er kjempegøyalt, men det er også en problematisk plattform med tanke på sikkerhet og hvilken effekt sosiale medier har på unge. Samtidig har vi tenkt at det er viktig å være til stede når vi vet at så mange unge er der.

Siril Heyerdahl er redaktør i NRK Super.

Lager innhold for 11-åringer

Ifølge Heyerdahl er innholdet tenkt for de eldste i målgruppen.

– Men vi vil også at 11-åringen skal forstå de nyhetene, sier hun.

– Så dere lager innhold på Tiktok for de som er under aldersgrensen på 13 år?

– Vi lager Tiktok først og fremst for de eldste barna, men vi vet at vi også treffer dem som ikke er gamle nok til å bruke appen.

– Dere har en av Norges største Tiktok-kontoer for barn. Ber dere ikke da barn om å bruke Tiktok?

– Jeg tenker ikke at vi oppfordrer til det, men at vi er til stede på en app der barn allerede er, sier hun.