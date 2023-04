Har avhørt over 30 vitner i Steinkjer: – Har video som viser deler av påkjørselen

Politiet i Steinkjer vil be alle butikker nær åstedet om video fra overvåkingskamera.

Det er lagt ned blomster i Kongens gate i Steinkjer. Sigve Bremset (21) mistet livet.





11.04.2023 15:47

(Adresseavisen): Etterforskningen pågår fortsatt med full styrke etter påkjørselen i Steinkjer natt til 9. april, der Sigve Bremset (21) omkom. Det skriver politiet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Sjåføren av bilen er siktet for uaktsomt drap og siktelsen vurderes fortløpende ut fra hva etterforskningen bringer frem. Det er også sentralt å avklare hvem som er vitner og om det er flere fornærmede i saken, sier politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Mannen i 30-årene fra Steinkjer ble varetektsfengslet i to uker med full isolasjon. Han fikk også brev- og besøksforbud i hele varetektsperioden. Han erkjenner straffskyld.

Kongens gate ligger i Steinkjer sentrum. Påkjørselen skjedde utenfor kebabutsalget Tasty på venstre side i bildet.

Vil ha dashcam-videoer

Det er gjort avhør av over 30 personer, og det er planlagt flere vitneavhør fremover. Politiet jobber også med innhenting av annen kameraovervåking og sikring og gjennomgang av andre digitale bevis.

Politiet jobber med å kartlegge hvem som var hvor da bilen kjørte på fortauet og ønsker fortsatt at personer som har opptak fra dashbordkamera melder seg til politiet.

Dette gjelder opptak i Steinkjer sentrum fra kl. 00.30 til 02.30 natt til 9. april.

Mange har lagt ned blomster på fortauet.

Husker ikke så mye

Politiet mistenker også mannen for promillekjøring og kjøring uten gyldig førerkort.

– Siktelsen kan bli forandret, sa Dreier Ramberg i etterkant av fengslingsmøtet i Trøndelag tingrett mandag ettermiddag.

I rettsmøtet sa siktede at han ikke husket så mye fra hendelsen, men han angret på det han hadde gjort.

– Jeg er et dårlig forbilde for datteren min, sa mannen og fortalte retten at han hadde drukket store mengder vodka denne kvelden. Han tror han begynte å drikke hjemme hos seg selv og samboeren mellom klokken 19 og 20.

Han husker så vidt at han kjørte til byen. Han sendte en melding på Snapchat hvor han spurte om noen ville kjøre ham til byen, men det var ingen som svarte på denne forespørselen.

Spurte om sjåfør

– Jeg sendte til alle vennene mine, bortsett fra moren min, fortalte mannen.

Han fortalte videre at han ikke husket å ha kjørt fra Kings Corner (utested i Kongens gate journ.anm.). Han husker heller ikke at varebilen havnet på fortauet og at han traff noen med den.

På spørsmål om hva som skjedde da han kjørte av veien etter hendelsen, svarte han at det kom en bil. Han snakket med en mann som han visste av og som var passasjer i bilen. Han husket ikke at han snakket med sjåføren.

– Snakket du med noen om at du hadde kjørt på noen, spurte aktor.

– Jeg husker ikke, svarte mannen.

Politiadvokat Line Dreier Ramberg møtte fra påtalemyndigheten i fengslingsmøtet mandag.

Har video av deler av kjøringen

Dreier Ramberg sa mandag ettermiddag at de har avhørt i overkant av 20 vitner i saken. Det er både folk som var til stede og personer i omgangskretsen til siktede.

– Jeg kan ikke si noe om hva de har forklart av hensyn til etterforskningen.

– Hvor langt skal siktede ha kjørt på fortauet?

– Vi begynner å danne oss et bilde av dette, sa hun.

– Finnes det video av kjøringen?

– Det vil bli tatt en grundig runde med alle butikkene i Kongens gate. Videoer vi har innhentet så langt, viser bruddstykker av hendelsen. Vi jobber med å kartlegge om det finnes video av hele hendelsen.

Nødetatene sendte store ressurser til åstedet natt til søndag.

– Som et mareritt

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, sa mandag ettermiddag at klienten er sterkt preget.

– Han er svært fortvilet over den situasjonen han har satt familien til den avdøde i og også sin egen familie. Han angrer dypt på det han har gjort. Han synes det er forferdelig at han har forvoldt noens død, sa hun.

– Han er lei seg. Han har opplevd det som et mareritt som han har et ønske om å våkne opp fra. Men han forstår at det ikke skjer.