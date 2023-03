Terrorsiktede søstre fra Bærum på vei til Norge

To terrorsiktede søstre fra Bærum er på vei tilbake til Norge – vel ti år etter at de dro til Syria som tenåringer og sluttet seg til Den islamske stat (IS).

Aftenposten oppsporet de to norske søstrene i Al Hol-leiren i juni 2019. Da skjulte de at de var norske og ville først ikke snakke med Aftenposten.

«Norske myndigheter har bistått to voksne og tre barn med å reise fra al-Roj-leiren i Syria. De to kvinnene er gjort kjent med at de vil bli pågrepet når de kommer til Norge. Hensynet til barna har vært avgjørende for hjemhentingen», skriver UD i en pressemelding.

De to kvinnene har ifølge meldingen bedt om konsulær bistand til å returnere med sine barn.

«Levekårene i leirene er svært dårlige og farlige. Disse norske barna har i lang tid bodd i leire som ingen barn burde leve i. I leirene er det også en fare for at barn kan bli radikalisert og senere rekruttert til terrorbevegelser. I Norge kan barna få den oppfølgingen som de trenger,» sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norske myndigheter fikk overlevert de fem norske statsborgerne fra de kurdiske selvstyremyndighetene tidligere i dag, ifølge NRK.

– Å hente disse kvinnene tilbake til Norge, er viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Det blir opp til politi og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, skriver Huitfeldt.

I 2013 rømte de fra Bærum. Familien har desperat forsøkt å få dem hjem.

– En skam

Kvinnene er blitt kjent gjennom Åsne Seierstads bok «To søstre». Aftenposten fant de to kvinnene i Al Hol-leiren i Syria i 2019.

De to søstrene dro til Syria i 2013. Da var de henholdsvis 16 og 19 år gamle. Den eldste søsteren har siden fått to barn, mens den yngste har fått ett. Begge de to kvinnene har vært gift, men har mistet mennene sine i krigen i Syria.

Kvinnene har tidligere uttrykt ønske om at barna skulle få komme til Norge, men har nektet å sende dem fra seg uten å selv få bli med. UD har tidligere ønsket å bistå med å hente hjem barna, men ikke de to kvinnene.

– Jeg ber alle respektere at disse barna bør skjermes, og at de ikke skal identifiseres. Barna skal ikke straffes for foreldrenes handlinger. De må nå få størst mulig ro rundt seg, sier Huitfeldt.

Redd Barna skriver i en pressemelding at de er glade for at regjeringen har hentet hjem de tre barna. De peker på at barna har bodd under det som FN beskriver som «torturlignende forhold».

– Det er en skam at norske myndigheter ikke har tatt ansvar og hentet barna hjem til en trygg barndom for lenge siden, og det er forferdelig at det fremdeles er ett norsk barn igjen i Syria, sier direktør for politikk og kommunikasjon Gunvor Knag Fylkesnes.

Blant de siste igjen

Da Aftenposten møtte dem i leiren i 2019, ville de ikke kommentere hva de mente om IS.

De to søstrene fikk i boken til Seierstad pseudonymene «Ayan» og «Leyla».

«Leila», den yngste av de to søstrene, hevdet overfor Aftenposten at de ikke har gjort noe galt under oppholdet i Syria. Hun sier de i oktober 2013 ikke dro til Syria for å slutte seg til IS, men for å «drive humanitært arbeid».

De to hjalp under sin tid i leirene til med å passe fem foreldreløse barn som tidligere ble hentet til Norge.

De to søstrene var blant de aller siste som kom seg levende ut av Baghouz, det aller siste området der noen få IS-krigere holdt stand. Leila har tidligere sagt til Aftenposten at de kom seg ut av Baghouz 21. mars 2019. Det var bare to dager før den amerikanskstøttede militsen i Syrias Demokratiske Styrker (SDF) erklærte at den hadde nedkjempet de siste restene av IS og tatt hele Baghouz.