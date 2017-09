Kjos har fått klarsignal til å ta av

Kommunikasjossjef Lasse Sandaker-Nielsen sier til Aftenposten tirsdag morgen at de nødvendige tillatelser nå er på plass, og at flyet ventes å ta av ved 12-tiden.

– I UNICEF, som følger oss på turen, sier man at det ikke er uvanlig at det oppstår problemer med flyvinger i dette området, men vi håper nå å komme avgårde til Djibouti om noen timer. Deretter vil nødhjelpen sendes over Adenbukten til Jemen slik at vi får fullført oppdraget, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegians Dreamliner-fly lastet med nødhjelp til barn i Jemen ble sittende fast i Aten mandag kveld på grunn av overflygingsrettigheter for Eritrea og Etiopia.

Det er konsernsjef Bjørn Kjos og deler av hans nærmeste stab som er med i flyet, i tillegg til representanter for UNICEF.

Flyet lettet fra København mandag. Sandaker-Nielsen sier at alle rettigheter til å fly over Eritrea og Etiopia var på plass, men at man en tid før avgang fikk signaler om at alt likevel ikke var i orden.

– Vi valgte likevel å ta av, og satset på at ting skulle ordne seg underveis. Det viste det seg at det ikke gjorde, og derfor valgte vi å gå ned i Aten mens vi ba Utenrikdepartementet hjemme i Norge om hjelp til å hjelpe oss med å skaffe de nødvendige tillatelser, sier Sandaker-Nielsen.

– Det har vært en flott innsats fra flere hold for å skaff oss de nødvendige tillatelser, og vi er veldig godt fornøyd med Utenriksdepartementes bistand, siert han.

Det er fjerde gang Norwegian og UNICEF sender et fullastet fly med medisin og annet nødvendig utstyr for å hjelpe vanskeligstilte barn. Siden 2014 har UNICEF og Norwegian levert nødhjelp til Mali, Den sentralafrikanske republikk og til syriske flyktninger i Jordan. Samlet har denne nødhjelpen reddet mer enn 100 000 barn.